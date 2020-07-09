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09 Tem 2020 - 17:16- Yaşam G: 09 Tem 2020 - 17:18

SOCAR Türkiye’nin ‘güvenli üretimi’ TSE tarafından tescillendi

COVID-19 pandemisi sürecinde çalışan ve paydaşlarının sağlığını korumak için her türlü önlemi alan SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi, stratejik önem taşıyan tesislerindeki operasyonlarını kesintisiz olarak sürdürdü. TSE tarafından yapılan tetkikleri başarı ile geçen Petkim, STAR Rafineri ve SOCAR Depolama, ‘COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’nin sahibi oldu.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi sürecinde acil eylem planını devreye sokan ve bu zorlu şartlarda bile operasyonlarını tam kapasiteyle kesintisiz sürdüren SOCAR Türkiye’nin İzmir Aliağa’daki tesislerinin ‘güvenli üretimi’ tescillendi. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından 19-24 Haziran tarihleri arasında SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi kapsamındaki tesislerde yapılan tetkikler başarıyla sonuçlanırken Petkim, STAR Rafineri ve SOCAR Depolama, ‘COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ almaya hak kazandı.

8 Temmuz Çarşamba günü SOCAR Türkiye Aliağa Yönetim Binası’nı ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ile TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, belgeyi SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov’a takdim etti.

BU BÜYÜKLÜKTEKİ ENTEGRE TESİSTE BİR İLK

SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, rafineri ve petrokimya alanında bu ölçekte bir entegre tesisin ilk kez bu belgeyi aldığına dikkat çekerek, “Türkiye’nin ihtiyacı olan stratejik ürünleri üreten şirketlerimizin ‘COVID-19 Güvenli Üretim’ belgesini alması bizim için gurur kaynağı oldu. Salgınla mücadelede bir yandan çalışma arkadaşlarımızın ve paydaşlarımızın sağlığını korumak için sağlık otoritelerinin önerileri doğrultusunda tüm önlemleri alırken, operasyonlarımızı da aralıksız sürdürmeyi başardık. Aliağa’da birbirine entegre olarak çalışan STAR Rafineri ve Petkim bu dönemde de Türkiye’nin ihtiyacı olan hammadde ve ürünleri üretirken SOCAR Depolama da sektöre hizmet vermeye devam etti” diye konuştu.

ORTAK KULLANIM ALANLARINDAN SAHAYA KADAR PEK ÇOK AŞAMA DENETLENİYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TSE tarafından sanayi kuruluşlarında başlatılan ‘COVID-19 Güvenli Üretim’ belgelendirme sürecinde TSE ekipleri yerinde denetim gerçekleştiriyor. Bu kapsamda SOCAR Türkiye’nin İzmir Aliağa’daki iştiraklerinde 19 Haziran’da başlayan tetkikler 24 Haziran tarihine kadar sürdü. COVID-19 sürecinde tedbir ve kontrol amaçlı olarak atılan adımlar; yönetim, yükleniciler, hizmet sunucuları, ürün ve hizmet tedarikçilerini de kapsayacak şekilde incelenirken ofis, üretim ve saha denetimlerinin yanı sıra ortak kullanım alanları da kontrole tabi tutuluyor. SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi’ne bağlı olarak 1.453 hektar gibi çok büyük bir alanda faaliyet gösteren Petkim, STAR Rafineri ve SOCAR Depolama tesisleri, tüm incelemelerin sonucundaTSE tarafından ‘COVID-19 Güvenli Üretim’ belgesini almaya hak kazandı.

09 Tem 2020 - 17:16 - Yaşam

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