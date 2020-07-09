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09 Tem 2020 - 17:45- Gündem G: 09 Tem 2020 - 17:50

Kocaeli Emniyeti'nde görev değişimi

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görevli 627 emniyet müdürü ve amiri kapsayan atama ve yer değiştirmeleri gerçekleşti. Kocaeli’de 5 emniyet müdürü ile 1 emniyet amiri başka illere atanırken, 8 emniyet müdürü ile 1 emniyet amiri Kocaeli’ye atandı
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Emniyet’in sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2020 yılı genel atamaları çerçevesinde 2, 3 ve 4’üncü sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerindeki 627 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri tamamlandı. Kocaeli’de ise 5 emniyet müdürü ile 1 emniyet amiri başka illere atanırken, 8 emniyet müdürü ile 1 emniyet amiri Kocaeli’ye atandı

GİDENLER

Gölcük İlçe Emniyet Müdürü 2. Sınıf Emniyet Müdürü Adem Gider, Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdür Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Eren Reçber, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.

Çayırova İlçe Emniyet Müdürü 2. Sınıf Emniyet Müdürü Erkan Gürbüz, Bayburt Emniyet Müdürlüğüne atandı.

Karamürsel İlçe Emniyet Müdürü(geçici) 4. Sınıf Emniyet Müdürü Mesut Uğur, Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne atandı.

Bölge Denetleme Şube Müdürü Cüneyt Akkaya, Bitlis Emniyet Müdürlüğüne atandı.

Trafik Körfez İlçe Emniyet Müdürü Emniyet Amiri Özcan Ağrap, Malatya Emniyet Müdürlüğüne atandı.

GELENLER

Rüştü Ünsal PMYO 2. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Turgut İren, Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne atandı.

İstanbul Arnavutköy POMEM 2. Sınıf Emniyet Müdürü Atalay İşcan, Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne atandı.

Elazığ İl Emniyet Müdür Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Alpay Polat, Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne atandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü 2. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Zihni Manap, Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne atandı.

Bilecik İl Emniyet Müdür Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Cüneyt Yaman, Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne atandı.

İstanbul Arnavutköy POMEM 3. Sınıf Emniyet Müdürü Tuncel Aldemir, Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne atandı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü 3. Sınıf Emniyet Müdürü Erdal Aydınlık, Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne atandı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü 3. Sınıf Emniyet Müdürü Haluk Karadağ, Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne atandı.

A.S. Mermerci PMYO Emniyet Amiri Erkan Gömce, Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne atandı.

09 Tem 2020 - 17:45 - Gündem

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