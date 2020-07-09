Kocaeli Emniyeti'nde görev değişimi

Emniyet’in sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2020 yılı genel atamaları çerçevesinde 2, 3 ve 4’üncü sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerindeki 627 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri tamamlandı. Kocaeli’de ise 5 emniyet müdürü ile 1 emniyet amiri başka illere atanırken, 8 emniyet müdürü ile 1 emniyet amiri Kocaeli’ye atandı
GİDENLER
Gölcük İlçe Emniyet Müdürü 2. Sınıf Emniyet Müdürü Adem Gider, Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdür Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Eren Reçber, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.
Çayırova İlçe Emniyet Müdürü 2. Sınıf Emniyet Müdürü Erkan Gürbüz, Bayburt Emniyet Müdürlüğüne atandı.
Karamürsel İlçe Emniyet Müdürü(geçici) 4. Sınıf Emniyet Müdürü Mesut Uğur, Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne atandı.
Bölge Denetleme Şube Müdürü Cüneyt Akkaya, Bitlis Emniyet Müdürlüğüne atandı.
Trafik Körfez İlçe Emniyet Müdürü Emniyet Amiri Özcan Ağrap, Malatya Emniyet Müdürlüğüne atandı.
GELENLER
Rüştü Ünsal PMYO 2. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Turgut İren, Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne atandı.
İstanbul Arnavutköy POMEM 2. Sınıf Emniyet Müdürü Atalay İşcan, Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne atandı.
Elazığ İl Emniyet Müdür Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Alpay Polat, Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne atandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü 2. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Zihni Manap, Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne atandı.
Bilecik İl Emniyet Müdür Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Cüneyt Yaman, Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne atandı.
İstanbul Arnavutköy POMEM 3. Sınıf Emniyet Müdürü Tuncel Aldemir, Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne atandı.
Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü 3. Sınıf Emniyet Müdürü Erdal Aydınlık, Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne atandı.
Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü 3. Sınıf Emniyet Müdürü Haluk Karadağ, Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne atandı.
A.S. Mermerci PMYO Emniyet Amiri Erkan Gömce, Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne atandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.