Stad kutlamaları ve konser iptal!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şampiyonluk kutlamalarını Kocaelispor kulübü ile ve taraftarlarıyla birlikte Kocaeli’ne yakışır bir şekilde gerçekleştirilecek. 12 Temmuz da gerçekleştirilecek çok sayıda ki etkinlikten sadece Kocaeli Stadında gerçekleştirilecek olan programlar İl Hıfzıssıha Kurulu kararı gereğince iptal edilirken diğer programlarda değişikliğe gidilmedi.

AKŞAM YEMEĞİ PROĞRAMI

12 Temmuz Pazar günü Kocaelispor Başkanı ve kıymetli yöneticileri, Kocaelispor futbolcuları ve aileleri, spor camiasının ve taraftarların güzide temsilcileri ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın Maide restoranda buluşacaklar ve şampiyonluk yemeği programına katılacaklardır.Buradan hep birlikte marinaya geçilecek.

GEMİ İLE KÖRFEZ TURU

Gemi turumuz marina iskele alanında başlayacak olup; Kocaelispor gemimize eşlik eden teknelerle, kayıklarla birlikte coşkulu bir Körfez turu gerçekleştirilecektir. Tahir Büyükakın ve Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez ’in gemi içerisinde atacağı işaret fişeği ile birlikte şehrimizin farklı noktalarından meşaleli gösterimler olacak..

OTOBÜSLE ŞEHİR TURU

Körfezdeki gemi turunun ardından Kocaelispor Futbolcuları ,yöneticileri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yer aldığı topluluk Kocaelispor için hazırlanan üstü açık otobüse geçerek Şehir turu atacak ..

Ayrıca bugün Sakarya da meydana gelen patlamada şehit olan askerlerimiz nedeniyle Kocaeli stadyumunda gerçekleştirilecek olan Kıraç Konseri ve Kültür Dairesi tarafından ilçelerde mahalli sanatçılar tarafından verilen yaz konserleri ileri bir tarihe ertelendi.