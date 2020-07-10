Kağıtsporlu güreşçiler güç topluyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor kulübünde,ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 önlemleri kapsamında 13 Mart’tan itibaren ülkemiz genelinde tüm spor faaliyetleri durdurulmuştu. Yeni normal hayat düzeni kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor güreş branşında üst seviye sporcuları antrenmanlara başladı.
SOSYAL MESAFELİ ANTRENMAN
Covid-19 yeni normal hayat tedbirleri kapsamında antrenmanlara başlayan Büyükşehir Kağıtsporlu güreşçiler, kulüp tesisleri içerisinde bulunan açık hava antrenman sahalarında ve fitness salonlarında kondisyon ağırlıklı antrenmanlara başladı.
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Kapalı salon girişlerinde antrenörler tarafından belirlenen sporcular içeri alınıyor. Açık ve kapalı antrenman sahalarında gerçekleştirilen antrenmanlarda, alan büyüklüğüne göre belirlenen sayıda sporcu alınıyor. Antrenmanlarda sosyal mesafeye ve hijyene önem veriliyor.
EKSİKLER KAPATILACAK
Kondisyon ağırlıklı çalışmalar gerçekleştiren genç güreşçiler Covid-19 sürecinde kaybedilen güç ve kondisyonu tamamlamak amacıyla haftada 5 gün kuvvet yüklemesi ve teknik antrenman gerçekleştirecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.