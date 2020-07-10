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10 Tem 2020 - 11:11- Gündem G: 10 Tem 2020 - 11:18

Türkiye'den ilk örnek çevreci proje

Türkiye’nin ilk ve örnek projelerinden olan Kocaeli Atıksu Transfer İzleme Sistemi (KATİS) projesi çevre illere örnek oluyor
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü yetkilileri son olarak Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinden (SASKİ) gelen heyete KATİS projesiyle ile ilgili bilgi vererek proje detaylarını anlattı.

ÇEVRECİ PROJE

2019 yılı içerisinde İSU Genel Müdürlüğü’nün kendi vidanjör araçlarında uygulamaya başladığı KATİS projesi 2020 yılında Kocaeli Valiliği Mahalli Çevre Kurulu’nun aldığı kararla Kocaeli il sınırları içerisinde çalışan tüm vidanjörlerin takip edilmesini kapsayacak şekilde genişletildi. Karar kapsamında il genelinde faaliyet gösteren tüm vidanjörlerin İSU Genel Müdürlüğünden Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesi alma ve KATİS’e entegrasyon şartları getirildi. Proje, Kocaeli genelinde evsel, endüstriyel atıksu taşıyan tüm araçları online kontrol altına alarak vidanjörlerin kanalizasyon hatlarına, derelere ve çevreye atıksuların dökülmesini engelleyerek insan ve çevre sağlığını korumaya yönelik bütüncül ve önleyici bir çevre yönetimi sağlıyor. 

SASKİ EKİBİ KATİS HAKKINDA BİLGİ ALDI

KATİS projesi uygulanabilirlik ve çevreci yapısıyla farklı illerdeki su ve kanal idarelerinin de ilgisini çekiyor. SASKİ Genel Müdürlüğü heyeti KATİS projesini yerinde inceleyerek bilgi aldı. İSU Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mustafa Emin Topaloğlu’nun öncülüğünde yapılan toplantıya SASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu, Kanalizasyon Dairesi Başkanı Bayram Koncuk ile beraber şube müdürleri katıldı. Projeyle ilgili ilimizde uygulama yöntemi, kullanım alanları, faydaları, sistemle ilgili teknik konular ve Sakarya’da uygulanabilirliği hakkında bilgi aldılar.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Proje detaylarını dikkatli bir şekilde inceleyen SASKİ heyeti Sakarya’da projenin uygulanmasıyla ilgili teknik konular hakkında İSU yetkilileriyle bilgi alışverişinde bulundu. Projenin örnek bir proje olduğunu ifade eden SASKİ ekibi İSU yetkililerine verilen bilgiler için teşekkür etti.

10 Tem 2020 - 11:11 - Gündem

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