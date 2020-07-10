Her gün 30 bisiklet zarar görüyor

2014 yılından bu yana kent içi toplu ulaşıma alternatif ulaşım hizmet olarak Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca başlatılan Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi KOBİS’in tamirat işleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesinde yapılıyor. Her gün vatandaşlar tarafından zarar verilen 30 bisiklet tamir edilerek istasyonlara teslim ediliyor.

EN ÇOK KULLANILAN ULAŞIM ARACI

Kent içi erişimi kolaylaştırmak, toplu taşıma sistemlerini besleyici nitelikte ara imkânlar oluşturmak, çevresel ve sürdürülebilir bir ulaşım aracının kullanılmasını özendirmek için kurulan Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi “KOBİS” 2014 yılında hizmete başladı. 5 yılda 12 ilçeye yayılan KOBİS, 71 adet istasyon, 864 adet Akıllı Park Ünitesi ve 520 adet Akıllı Bisiklet ile vatandaşlara hizmet veriyor. 135 bin 223 üyesi bulunan KOBİS, vatandaşlar tarafından en çok kullanılan ulaşım aracı oldu.

HER GÜN 30 BİSİKLET ZARAR GÖRÜYOR

7 gün 24 Saat hizmet veren KOBİS istasyonlarında zarar gören bisiklet ve istasyonlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca kurulan Bisiklet ve İstasyon Bakım Onarım Atölyesinde tamir ediliyor. Vatandaşlar tarafından zarar verilen ortalama 30 bisiklet ve istasyon ile akıllı park ünitelerine ait ekipmanlar da bu atölyede tamir ediliyor.

BİSİKLETLER TAMİR EDİLİYOR

İstasyon ve bisiklet onarımları uzman teknisyenler tarafından düzenli olarak yapılıyor. İstasyonlarda yaşanan arızalara ise anında müdahale ediyor. 12 ilçede zarar gören bisikletler ekipler tarafından toplanıp atölyeye getiriliyor. Atölyeye gelen bisikletler teknisyenler tarafından tamir ediliyor. Değişmesi gereken parçalar ustalar tarafından değiştiriliyor. Tamir edilen bisikletler atölye içerisinde bulunan örnek istasyonda deneniyor. Atölye içerisinde bulunan parkurda ustalar tarafından denenen bisikletler daha sonra vatandaşların kullanımı için istasyonlara götürülüyor.

BİSİKLETLERE ZARAR VERMEYELİM

12 ilçede bulunan 71 adet İstasyon, 864 adet Akıllı Park Ünitesi ve 520 adet Akıllı Bisiklet, Bisiklet ve İstasyon bakım onarım atölyesinde 7 gün 24 saat gözetleniyor. Kameralar tarafından takip edilen istasyonlara ve Akıllı Park Ünitelerine zarar veren vatandaşlar hakkında yasal işlem başlatılıyor. Bisikletlerin kamu malı olduğunu hatırlatan yetkililer, bisiklet kullanırken vatandaşların dikkatli olmasını ve bisikletlerin kendi malları gibi kullanılıp zarar verilmemesini istedi.