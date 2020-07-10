Bahçecikli halkın PTT eylemi sonuç verdi

Başiskele Bahçecik PTT Şubesi’nin çalışma günlerinin haftada 5 günden 1 güne düşürüldüğünü duyan halk, önceki gün Bahçecik Kültür ve Dayanışma Derneği öncülüğünde Bahçecik PTT Şubesi önünde toplanarak imza kampanyası başlattı. PTT şubesinin haftanın 4 günü kapalı olmasının kendilerini mağdur ettiğini ifade eden halkın eylemi Kaymakam Atilla Kantay’ın devreye girmesiyle çözüme ulaştı.
ÖNCE PTT MÜDÜRÜ İLE GÖRÜŞTÜLER
Bahçecikli halkı yalnız bırakmayan Dernek Başkanı Arif Emre Duman ve yöneticileri, imza kampanyası öncesi Başiskele PTT Müdürü Mustafa Cinal ile görüştü. Duman, Müdür Cinal’ın pandemi sürecinde raporlu personel sayısının fazla olması nedeniyle PTT şubesinin mesaisinin haftada 1 güne çekildiğini söylediğini ifade etti. Ardından halk, Bahçecik PTT Şubesi önünde toplanarak seslerini duyurdu.
KAYMAKAM KANTAY DEVREYE GİRDİ
Bahçecik Kültür ve Dayanışma Derneği Arif Emre Duman, “İmza kampanyasının başlatıldığı gün dernek yöneticilerimiz Muhammet Aktaş ve Nadir İlhan ile birlikte Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay ile görüştük. PTT Başmüdürünü arayacağını söyledi. Eylemimiz sırasında postanenin haftada 1 günden 3 güne çıkarıldığı haberini aldık. Salgın tamamen atlatıldıktan sonra normal mesai günlerine dönüleceğini ifade ettiler. Bu açıdan Kaymakam beye ve PTT Başmüdürüne teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdiler.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.