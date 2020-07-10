Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım

Cumhurbaşkanının almış olduğu karar doğrultusunda sağlık çalışanlarının belediyeye ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalandırılmaları için 01.06.2020 tarih ve 31142 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2583 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 31.08.2020 tarihine kadar uzatılmıştı. Fakat bu uygulamanın 30.06.2020’de ilimizde son bulması üzerine Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı ve Türkiye Kamu Sen Denetleme Kurulu Üyesi Ömer Çeker şube binasında basın açıklaması gerçekleştirdi.

UYGULAMA DEVAM ETMELİ

Çeker, “Tüm dünyada etkisini gösteren COVİD-19 vakalarının ülkemizde de görülmesi üzerine sağlık çalışanlarına toplu taşıma ve sosyal tesislerde konaklama hakkı tanındığını belirten Çeker, “Ancak bu uygulama 30.06.2020 tarihi itibari ile İlimizde son bulmuş olup 2583 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine uygun olarak 31.08.2020 tarihine kadar İlimiz de de bu uygulamanın devam edilmesi gerekmektedir. Toplu taşıma ile ilgili olarak belediyeler de Cumhurbaşkanlığının almış olduğu karar doğrultusunda alt birimlerine gerekli emri verdiği takdirde ücretsiz toplu taşıma hizmeti devam edecektir.Cumhurbaşkanlığının yayınlamış olduğu karara istinaden bir çok belediyelerinin alt birimlerine gerekli emri vererek toplu taşıma araçlarından sağlık çalışanlarının ücretsiz yararlandıklarını görmekteyiz.” dedi.

KARAR UYGULANMIYOR

Sözlerine devam eden Çeker, “Belediyeye ait toplu taşıma araçlarını kullanan sağlık çalışanlarının iddialarına göre Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Belediyeye ait toplu taşıma araçlarını kullanan sağlık çalışanlarından ücret aldığı Cumhurbaşkanlığının almış olduğu karar doğrultusunda bir adım atılmaması sağlık çalışanlarını üzmüştür.İlimizde görev yapan sağlık çalışanları Cumhurbaşkanlığı makamının verdiği kararın ilimizde de uygulanmasını istiyor. Bu yönde sağlık çalışanlarının Sendikamıza ilettiği yoğun bir talepleri vardır. Sağlık çalışanlarının sesi olarak bize iletmiş oldukları toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanmak konusunu yazılı ve sözlü olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesine iletiyoruz.” ifadelerini kullandı.

TALEPLER KARŞILANMADI

Çeker, “Sosyal tesislerinde sağlık çalışanlarını periyodik aralıklar ile ücretsiz misafir eden Kocaeli Büyükşehir belediyemiz Sağlık çalışanlarının bu çağrısını karşılıksız bırakmamalı ve Cumhurbaşkanlığı kararına uygun olarak 31 Ağustos’a kadar toplu ulaşımı ücretsiz hale getirmelidir.Salgınla mücadelenin kahramanlarımızı Necip Türk Milleti takdir etmiş, dualarını eksik bırakmamışlardır. Milletimizden böylesine bir destek görürken sağlık çalışanlarının yöneticilerden beklediği talepler karşılanmalıdır. Talepler geçiştirilmemeli, bakacağı, edeceğiz gibi söylemlere kurban edilmemelidir.Türk Sağlık-Sen olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesine konu hakkında yazılı başvurumuzu yapmış bulunmaktayız. Umarız en kısa zamanda gereken hassasiyet gösterilerek sağlık çalışanlarının haklı talebi karşılanarak,Cumhurbaşkanlığı kararına uyum sağlanır. Büyükşehir Belediye başkanından hasiyet bekliyoruz.” dedi.