Ağır hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yaptığı fiziki ve teknik çalışmanın ardından yaralama suçundan 5 yıl 2 ay ağır hapis cezası ile aranan T.D. (34) isimli şahıs, 9 Temmuzda’da düzenlenen operasyon sonucu Körfez’de yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.