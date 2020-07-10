CHP İzmit, yeni yüzüyle açıldı

Koronavirüs nedeniyle kısıtlamaların arttığı dönemde kapanan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmit İlçe binası 3 ayın ardından dün itibariyle tekrar açıldı. Tadilatların yapıldığı, mobilyaların değiştiği süreçte İlçe Başkanı Hakan Çakar, “Şükürler olsun ki kimseye muhtaç olmadan ve yardım istemeden parti binamızı yaptırdık. Tüm partililerimizi ilçe binamıza bekliyoruz” dedi. Bir diğer yandan CHP İzmit İlçe binasına ilk ziyareti önceki dönem İl Başkanı Cengiz Sarıbay gerçekleştirdi.