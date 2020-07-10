Sivrisineklere karşı ikinci tur ilaçlama çalışması

Kent genelinde sivrisineklere karşı ilaçlama çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi ekipleri ikinci tur sisleme ilaçlama çalışmaları kapsamında daha önceden tüm mahallelerde tespit edilen üreme alanlarını ilaçlamayı sürdürüyor. Vatandaşların yaz dönemini daha rahat geçirmesini sağlamak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam eden ekipler gübrelik alanlar, su birikintileri ve kanalizasyonlar başta olmak üzere sinek üreme alanlarında ilaçlama gerçekleştiriyor.
YAZ BOYUNCA DEVAM EDECEK
İkinci tur sisleme ilaçlama çalışmaları kapsamında İzmit Belediyesi ekipleri, Çayırköy, Sepetçi, Serdar, Yenimahalle, Turgut, Yeşilova ve Yenişehir mahallelerinde çalışmalarını tamamladı. Vatandaşların yaz mevsiminde sivrisineklerden etkilenmemesi adına seferber olan ekipler, yaz boyunca çalışmalarına ara vermeden devam edecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.