Başkan Erol, “Son günlerde ülke gündemini meşgul eden ve insanlarımızın ölümüne yol açan, her türlü tören, kutlama, etkinlik, düğün ve asker uğurlaması gibi toplu halk katılımlarının olduğu ortamlarda kullanılan, gösterişten başka hiçbir işlevi olmayan, insanlara, doğaya ve tüm canlılara zarar veren havai fişek gösterilerinin Kocaeli Valiliğimizce yasaklanmasını, tüm belediyelerimizin ve vatandaşlarımızın bu uygulamalara bir son vermesini rica ve talep ediyoruz. Havai fişek kullanımı yasaklansın... Ocaklar söneceğine, havai fişekler sönsün...” dedi.