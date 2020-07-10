KOÜ öğrencisi hakkında AYM kararını verdi

2011 yılında Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenci olan Hakan Yılmazöz, DHKP/C terör örgütüne üye olma iddiasıyla gözaltına alındı. Daha sonra serbest bırakılan Yılmazöz’e, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesiyle DHKP/C terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapma ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüş Kanunu’na muhalefet etme suçlarından kamu davası açıldı.

DHKP/C’YE BAĞLI DERNEK

Kapatılan İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Yılmazöz’e mahkeme, DHKP/C terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası; terör örgütü propagandası yapma ve 2911 sayılı Kanun'a muhalefet etme suçlarından ise kovuşturmasının ertelenmesine karar verdi. Bazı sanıkların savunmaları ve gizli tanık beyanları kapsamında mahkeme, Kocaeli Öğrenci Gençlik Derneği’nin Halk Cephesi’ne bağlı olarak faaliyet yürüttüğünü, Halk Cephesinin ise terör örgütü DHKP/C'ye bağlı bir yapılanma olduğunu belirtti. Temyiz aşamasında bu karar onandı.

“ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ İHLAL EDİLDİ”

Yılmazöz, başvuru yollarını tüketmesinin ardından Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu. Mahkeme heyeti, dernek faaliyeti olan bir etkinliğin ‘Terör örgütüne üye olma suçundan mahkumiyetine' delil olarak kullanılması nedeniyle örgütlenme özgürlüğünün ihlal edildiğini belirterek, kişilerin anayasal hak ve özgürlükler kapsamında kalan faaliyetlerinin mahkumiyet kararlarında delil olarak kullanılması, bireysel başvuru kapsamındaki hak ve özgürlükler üzerinde caydırıcı etki yaratabilir” dedi.

“MAHKEME KARARI İHLAL ETTİ”

“Örgüt üyesi olma” suçlamasıyla ilgili olarak da AYM, Yılmazöz’ün mahkûmiyetinin zorunlu toplumsal bir ihtiyaca karşılık gelmediği ve dolayısıyla demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığı, örgütlenme özgürlüğünü ihlal ettiği sonucuna ulaştığını belirtti. Mahkeme ayrıca, ‘Başvurucunun örgütlenme özgürlüğünün ihlalinin mahkeme kararından kaynaklandığı anlaşılmıştır’ dedi.

TAZMİNAT TALEBİNE RET

Mahkeme heyeti, örgütlenme özgürlüğünün ihlal edildiğini belirterek, yeniden yargılama yapılmak üzere dosyayı mahkemeye geri gönderdi. Yılmazöz’ün tazminat talebini reddeden mahkeme, yargılama giderleri olan 3 bin 515 TL’nin Yılmazöz’e ödenmesine karar verdi.