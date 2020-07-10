Başkan Büyükakın Dilovası'nda

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ile birlikte Dilovası ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve AK Parti İlçe Başkanı Osman Akbulut’un da yer aldığı birlikteliklerde Başkan Büyükakın, Diliskelesi Gençlik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ramazan Dursun’u, ilçenin kanaat önderlerinden Nesim Çevik ve Fahrettin Telli’yi, sağlık nedenleriyle evinde dinlenen Yasin Korkmaz’ı ziyaret ederken,yakın zamanda annesi kaybeden İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut’a taziye ziyaretindebulundu. Ağrı Merkez Yorgunsöğüt Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hacı Hüseyin Dursun’u da ziyaret eden Başkan Büyükakın, esnaf ve vatandaşlarla hasbihal etmeyi de ihmal etmedi.

“HER TÜRLÜ EKSİKLİKLERLE YAKINDAN İLGİLENİYOR”

Büyükşehir Belediyesi’nin ortaya koyduğu hizmetlerin yanı sıra Dilovası’nın sorunlarıyla her platformda yakından ilgilenen Başkan Büyükakın’a teşekkür eden vatandaşlar, “Tahir başkanımızdan Allah razı olsun. Her sorunumuzla ve karşılaştığımız her türlü eksikliklerle yakından ilgileniyor” ifadelerini sarf etti. Görevlerinin bu aziz vatandaşlara hizmet etmek olduğunu ziyaretlerinde dile getiren Başkan Büyükakın ise, “Bizim amacımız gücümüz yettiğince Kocaeli’mizin gelişmesi, kalkınması ve güzelleşmesidir. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Kentin dört bir tarafında vatandaşlarımızla bir araya geliyor ve istişare ediyoruz. Bu şekilde hizmetlerimize ve eser siyasetimize de yön veriyoruz” diye konuştu.

“KENTİMİZ GENÇLERİN OMUZLARINDA YÜKSELECEK”

Diliskelesi Gençlik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaretinde gençlerle yakından ilgilenen Başkan Büyükakın, halı sahada futbol konusunda meziyetlerini de konuşturdu. Derneğe üye çocuklar ve gençlerle maç yapan ve kaleye şut çeken Başkan Büyükakın, halı sahanın eksikliklerinin giderilmesi içinde gerekli talimatları verdi. “Ülkemiz ve kentimiz, gençlerin omuzlarında yükselecek” diyerek gençlerle çay sohbeti de gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Ağrı merkez Yorgunsöğüt Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ziyaretinde de bölgenin yeni ortaya çıkan taleplerine dönük adım atılması talimatlarını verdi.Ziyaretler günün anısına çekilen hatıra fotoğrafların ardından sona erdi.