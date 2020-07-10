Veri Gelişim Merkezi faaliyete hazır

Bu alandaki bilgi birikim ve tecrübemizi daha özel ve spesifik alanlara aktararak Verim Gelişim ve Danışmanlık Merkezi’ni 2020 yılının ilk ayında faaliyete almış bulunmaktayız.

0-7 ARASI NÖROGELİŞİMSEL PROBLEMLİ VE RİSK GRUBUNDAKİ ÇOCUKLAR İÇİN HİZMET VERİLECEK

Körfez ilçesinde faaliyete başlayan Verim Gelişim ve Danışmanlık Merkezi’nde bilimselliği ıspatlanmış, uzun yıllardır Amerika’da kullanılan ve özel eğitimde de yöntemleri kullanılan ABA( Uygulamalı Davranış Analizi) ile beraber ABBLS Müfredatı denilen ve çocuğun gelişimini 25 ana basamakta geliştirmeye yönelik bir program kullanılıyor. Bu programla ise 0-7 yaş arası nörogelişimsel problemi olan ya da risk grubunda yer alan çocukların gelişimlerinde yol kat ederek okula hazır hale getirmek için çalışmalar yapılıyor.

KOCAELİ’DE BÜYÜK YAŞ GRUBU ÇOCUKLAR İÇİN HİZMET VEREN TEK MERKEZ

0-7 yaş arası çocuklara verilen desteklerin yanında sosyal iletişim problemi olan 7 yaş üstü çocuklarda da(örneğin Aspergersendromu gibi) Zihin Kuramı programı kullanarak bu alandaki becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu uygulamalar Kocaeli’nde sadece Körfez Verim gelişiminde verilecek ve bu alanda süpervizörlüklerle çalışılacaktır.

HAŞİMOĞLU ‘’TÜM SÜREÇ UZMAN EKİBİMİZLE KONTROLÜMÜZ ALTINDA’

Körfez Verim Gelişim Merkezi kurucusu Müjgan Akgül Haşimoğlu yaptığı açıklamada çalışmalarından bahsederken çalışmalarımızı yaparken çocuğun gelişimi tamamı ile ele alınır, aile tüm detayları ile konsulte edilir ve muhakkak uzman doktor takipleri de gerçekleştirilir. Merkezimizde Klinik Psikolog, çocuk psikoloğu, Psikolojik danışman ve rehberlik, çocuk gelişimi alanlarındaki meslek elemanları görev yapmaktadır.Günümüzde inşa ruh sağlığının ne kadar önemli olduğunu ve kendimize göstereceğimiz öz şefkatin kıymetli olduğu günlerin süzgecinden geçerken, bu alanda hizmet veriyor olmak bizi gururlandırıyor. Psikolojik destek, ebeveyn danışmanlığı ve aileye bütüncül bakan uzmanlarımızla görüşmek için sizi misafir etmeyi çok arzu ederiz’’ dedi.