Robot insanlar mı geliyor?

Elon Musk Tesla ve SpaceX gibi şirketler ile geleceğin otomobillerini ve geleceğin uzay teknolojilerini üretiyor. Ancak Musk'ın projeleri bununla da sınırlı değil. Elon Musk'ın asıl hedeflerinden birini de Neuralink adını verdiği şirket ile gerçekleştirmek üzere. Neuralink basitçe, beyin-makine arayüzleri geliştirmek , bunun için de insan beyinlerine pil ile çalışan çipler yerleştirmek istiyor. Bu teknoloji her ne kadar kulağa çılgınca gelse de, Elon Musk'ın açıklamasına göre artık duyurulmaya hazır bile.
ELON MUSK NEURALİNK GÖREVİNİ BİLDİRDİ
Elon Musk Twitter hesabı üzerinden uzun zamandır dile getirmediği Neuralink hakkında bir tweet dizisi başlattı. Musk, ilk tweet'inde ''Onları yenemezsen, onlara katıl.'' diyerek Neuralink'in 28 Ağustos'ta bir tanıtım etkinliği düzenleyeceğini açıkladı. Musk sonrası tweet'lerinde ise Neuralink'in projesi ile önceliklerinin korkunç beyin yaralanmalarına yardımcı olmak olduğunu belirterek, ayrıntıları 28 Ağustos'ta paylaşacaklarını söyledi.
İNSAN ROBOTLAR MI GELİYOR?
Neuralink'in projesi insanlara çip takma isteğiyle korkutsa da, bunun öncelikli olarak sağlık alanında kullanılacağını bizzat Elon Musk'ın ağzından dile getiriyor. Ancak bu teknoloji sayesinde önümüzdeki yıllarda insan-robot karışımı otonom insanlar görmemiz de mümkün olabilir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.