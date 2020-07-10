Kooperatif ile UKOME’nin 16 yıllık davası sonuçlandı

Olay tarihinde S.S. 108 No’lu Körfez Otobüs ve Minibüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin üyesi olan ve yolcu taşımacılığı işiyle uğraşan Ersin A. isimli vatandaş, yargı kararının uygulanmaması nedeniyle kararın icrası hakkı ve kazanç kaybına uğraması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

İKİ KOOPERATİFE AYNI GÜZERGAH

S.S. 108 No’luKooperatif’in üyesi olan Ersin A. Körfez ilçesi ile İlimtepe Belediye Konutları ve Bayındırlık Konutları güzergahını takiben 22 araçla yolcu taşımacılığı yapmasını Körfez İlçe Trafik Komisyonu’nun kararı, İl Trafik Komisyonu’nun 2002’de verdiği karar ile onandı.Daha sonra kurulan S.S. 10 No.lu Kooperatif de Körfez İlçe Trafik Komisyonu’nun 3 Aralık 2003 tarihli kararı ile Bayındırlık Konutları ile İlimtepe Belediye Konutları’ndan Körfez ilçesine ve İzmit Merkeze yolcu taşıma izni verilirken bu karar da onandı.

“KAMU YARARI” GEREKÇESİ

S.S. 108 No’lu Kooperatif, alınan bu karar sonrası S.S. 10 No’lu kooperatife benzer güzergahta yolcu taşıma izni verildiği gerekçesiyle İl Trafik Komisyonu’na kararın iptali istemiyle dava açtı. Kocaeli İdare Mahkemesi ise 2005 yılında verdiği kararla İlimtepe ve kalıcı konutlarda oturmakta olan vatandaşların S.S. 10 No.lu Kooperatifin İzmit-Körfez arası olan güzergâhı uzatıldığında tek bir vasıtayla İzmit'e ulaşabilecekleri, ulaşımın daha ekonomik, kolay ve kısa sürede gerçekleşeceği, kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine hükmetti.

UKOME’DEN ‘SADECE YOLCU İNDİRSİN’ KARARI

Davanın ardından Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı'nın (UKOME) 2004 yılında aldığı karar ile S.S. 108 ve S.S. 10 No.lu Kooperatiflerin güzergâhları üzerinde yolcu alma-indirme yerleri yeniden belirlendi. Bu kapsamda başlangıç noktası Bayındırlık olarak belirlenirken, bu noktadan kalkış yaptıktan sonra İlimtepe Belediye Konutları’na gelmelerine ancak burada sadece S.S. 108 No.lu Kooperatif’in yolcu almamak kaydıyla sadece yolcu indirmesine, daha sonra Körfez ilçe merkezindeki kendi duraklarına gitmelerine, İlimtepe Belediye Konutları’ndan İzmit'e ve Körfez ilçe merkezine sadece S.S. 10 No.lu Kooperatifin yolcu taşımacılığı yapmasına, dönüş güzergâhının da aynı şekilde belirlenmesine karar verildi. Karar sonrası UKOME’nin aldığı karar uygulanmaya başlandı.

“HUKUKA AYKIRI”

Kararda, S.S. 108 No’lu Kooperatife bağlı araçların Körfez ilçesine bağlı köyler ile ilçe merkezi arasındaki güzergâhın orta kısmında yer alan Bayındırlık Kalıcı Konutları girişinden sonraki orta refüjden dönerek kendilerine tahsis edilen duraktan yolcularını alarak güzergâh üzerinden İlimtepe Konutlarından geçerken yolcu alıp indirerek çalışmakta oldukları mevcut güzergâhı takip ederek depolama yerine gidecekleri belirtildi. S.S. 108 No.lu Kooperatifi UKOME kurulunun toplanarak karar alması gerektiği ve işlemin yetki yönünden hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle karara dava açarken, Kocaeli 1. İdare Mahkemesi 2009 tarihli kararı ile işlemin yürütülmesinin durdurulmasına ardından da işlemin iptaline karar verdi.

UKOME KARARI İPTAL EDİLDİ

Mahkeme, davacı kooperatifin, Körfez İlçe Merkezi ile Körfez İlçesine bağlı köyler arasındaki güzergahı üzerinde, Bayındırlık Kalıcı Konutları ve İlimtepe Belediye Konutları’nın da yer aldığı ve bu noktalardan davacı kooperatifin yolcu taşımacılığı yaptığı, davaya konu işlemle Bayındırlık Kalıcı Konutları’ndan yolcu alması engellenmek suretiyle davacı kooperatifin faaliyet alanı daraltıldığından ve burada ikamet eden ve Körfez İlçe Merkezi’ne gitmek isteyen yolcuların ulaşımlarını zorlaştırıcı nitelik taşıdığından, dava konusu UKOME kararının kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı olduğu sonucuna varılırken işlemin iptaline karar verildi. Danıştay da bu kararı 2014 yılında onadı.

UKOME UYGULAMADI

2009 yılında başvurucu, Bayındırlık Kalıcı Konutları ve İlimtepe Konutları’ndan yolcu almalarını engeller nitelikteki UKOME kararlarının yargı organlarınca iptal edilmesine rağmen bu kararların uygulanmaması nedeniyle uğranıldığı ileri sürülen 200 bin TL maddi ve 20 bin TL manevi zararın tazmini istemiyle dava açtı. Kocaeli 2. İdare Mahkemesi 2012 yılında aldığı kararla bu talebi reddederken, gerekçede UKOME kararları neticesinde başvurucunun taşımacılık yapmasının tamamen elinden alınmadığına değinildi. Ayrıca mahkeme, maddi tazminat isteminin soyut iddia ve varsayıma dayalı olduğu, idarenin başvurucunun uğradığını ileri sürdüğü maddi zararın tazminiyle sorumlu tutulamayacağı vurguladı. Manevi tazminata hükmedilmesini gerekli kılan koşulların da oluşmadığı ve başvurucunun manevi tazminat isteminin de yerinde görülmediği de ifade edildi. Danıştay bu kararı oy çokluğuyla onadı.

AYM REDDETTİ

Ersin A. başvuru yollarını tüketmesinin ardından Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme yaptığı incelemede, gerekçeli karar hakkının, mülkiyet hakkının ve kararın icrası hakkının ihlal edildiği iddialarını kabul etmeyerek yargılama giderlerini başvurucu üzerine bıraktı.