AKP’li Büyükşehir ve İzmit Meclis Üyesi istifa etti!

AKP İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı, Büyükşehir ve İzmit Belediye Meclis Üyesi Aykut Çağlayan görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Çağlayan istifa ile ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “AK Parti’de ilk görev aldığım günden bugüne kadar olan süre içerisinde, milletime ve ait olduğum partimin ilkelerine bağlı siyaset yapmaya gayret ettim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde Tüm genç kardeşlerimize ulaşabilmek ve partimizin bayrağını daha da yukarıda dalgalandırabilmek için gayretle çalışmaya özen gösterdim. Bulunduğum tüm görevlerde önce Allah rızasını sonra da milletimizin rızasını kazanmaya çalıştım. Umarım bu çalışmalarımız milletimizin gönlünde karşılık bulmuştur. İnanıyorum ki vicdan sahibi gönüllerde hak teslim edilecektir” dedi.

“HEPİNİZİ ÇOK SEVDİM”

Bugün itibari ile işlerimle daha çok ilgilenebilmek adına, Gençlik Kolları Başkanlığı ve Belediye Meclis Üyeliği görevlerimden istifa ediyorum. Geride bıraktığımız süre içerisinde birlikte çalıştığımız tüm başkanlarıma ve yöneticilerine, değerli milletvekillerimize, kıymetli istişare kurulu üyelerimize, mahallelerimizde uç beyimiz değerli mahalle başkanlarımıza, şehrimizin geleceği için mesai yaptığımız değerli meclis üyelerimize ve gece gündüz tüm gençliğini bu teşkilata harcayan kıymetli genç kardeşlerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ben Allah için hepinizi çok sevdim.

“HİZMETTE GERİ DURMAYACAĞIM”

Görev sürem boyunca daima destek olan biricik babama, çoğu zaman gözü yolda gelişimi bekleyen canım anama, kardeşime ve tüm akrabalarıma teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte, bu şehirde doğmuş ve Allah nasip ederse yine bu şehirde son nefesini verecek genç bir kardeşiniz olarak milletimizin ve partimizin hizmetinde olmaktan geri durmayacağım.”