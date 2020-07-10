Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
10 Tem 2020 - 15:26- Gündem G: 10 Tem 2020 - 15:57

AKP’li Büyükşehir ve İzmit Meclis Üyesi istifa etti!

Büyükşehir ve İzmit Belediyesi meclis üyesi ve aynı zamanda AKP İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
mask

AKP İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı, Büyükşehir ve İzmit Belediye Meclis Üyesi Aykut Çağlayan görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Çağlayan istifa ile ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi;  “AK Parti’de ilk görev aldığım günden bugüne kadar olan süre içerisinde, milletime ve ait olduğum partimin ilkelerine bağlı siyaset yapmaya gayret ettim. Cumhurbaşkanımız  Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde Tüm genç kardeşlerimize ulaşabilmek ve partimizin bayrağını daha da yukarıda dalgalandırabilmek için gayretle çalışmaya özen gösterdim. Bulunduğum tüm görevlerde önce Allah rızasını sonra da milletimizin rızasını kazanmaya çalıştım. Umarım bu çalışmalarımız milletimizin gönlünde karşılık bulmuştur. İnanıyorum ki vicdan sahibi gönüllerde hak teslim edilecektir” dedi.

“HEPİNİZİ ÇOK SEVDİM”

Bugün itibari ile işlerimle daha çok ilgilenebilmek adına, Gençlik Kolları Başkanlığı ve Belediye Meclis Üyeliği görevlerimden istifa ediyorum. Geride bıraktığımız süre içerisinde birlikte çalıştığımız tüm başkanlarıma ve yöneticilerine, değerli milletvekillerimize, kıymetli istişare kurulu üyelerimize, mahallelerimizde uç beyimiz değerli mahalle başkanlarımıza, şehrimizin geleceği için mesai yaptığımız değerli meclis üyelerimize ve gece gündüz tüm gençliğini bu teşkilata harcayan kıymetli genç kardeşlerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ben Allah için hepinizi çok sevdim.

“HİZMETTE GERİ DURMAYACAĞIM”

Görev sürem boyunca daima destek olan biricik babama, çoğu zaman gözü yolda gelişimi bekleyen canım anama, kardeşime ve tüm akrabalarıma teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte, bu şehirde doğmuş ve Allah nasip ederse yine bu şehirde son nefesini verecek genç bir kardeşiniz olarak milletimizin ve partimizin hizmetinde olmaktan geri durmayacağım.”

10 Tem 2020 - 15:26 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ELEMAN ARANIYOR

YAFA İnşaat A.Ş. olarak İzmit projemizde değerlendirmek üzere; - Mobil Vinç, Greyder, Silindir, Beko-Loder ve - Lastikli Loder operatörleri, - Bet...

0533 382 15 64

KİRALIK OFİS

İzmit Belediye İşhanı 7. kat, eşyalı Deniz manzaralı, 28 m2 kiralık ofis

0 532 344 19 97

HİDROS GRUP BÜNYEMİZDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ARKADAŞLAR ARIYORUZ

Yurtiçi Satış bölümüne; * Teknik okul veya Ön lisans mezunu * Askerlik vazifesini yerine getirmiş 28 yaşını geçmemiş * Ehliyetli ,araç kullanabil...

0262 335 63 66 /67/68/69

SEVKİYAT ŞOFÖRÜ ALINACAKTIR

- 20- 40 Yaş aralığında - İstanbul ilinde tüm semtleri bilen - B Sınıfı Sürücü ehliyetine ve SRC belgesine sahip - İzmit-Başiskele-Kullar çevresin...

0 262 349 50 81-83-84

SATILIK DUBLEKS DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

ELEMAN ARANIYOR

- İş yerimizde - İmalatçı, mekanik bakımcı ve montaj yapacak, - 20 ila 45 yaş arası, - Askerliğini yapmış, - MYK belgeleri ve eğitim sertifikal...

0262 335 51 15 OLCAY ÇELİK YAPI VE MAKİNE İMALAT BAKIM ONARIM A.Ş.

ACİL ELEMAN ARANIYOR

İddAa bayiine ­­­- İzmit merkezde ikamet eden, ­­­- Haftada 4/5 gün ve ­­­- Saat 14:00-22/23:00 arasında çalışacak - Emekli bay eleman aranıyo...

SATILIK DUBLEX DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde dış cepheleriyle toplam 500 m2, iç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63 NİHAT BAKLACI

İKİZLER KURBANLIK

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi yapılır. Büyükbaş hayvanda hisse verilir.

0533 214 85 04 İKİZLER KURBANLIK

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Veri Gelişim Merkezi faaliyete hazır mask
Veri Gelişim Merkezi faaliyete hazır
Başkan Büyükakın Dilovası'nda mask
Başkan Büyükakın Dilovası'nda
Sivrisineklere karşı ikinci tur ilaçlama çalışması mask
Sivrisineklere karşı ikinci tur ilaçlama çalışması
Bahçecikli halkın PTT eylemi sonuç verdi mask
Bahçecikli halkın PTT eylemi sonuç verdi
Berber, kuaför, güzellik salonlarında müşteri ve çalışanlar konuşmayacak. mask
Berber, kuaför, güzellik salonlarında müşteri ve çalışanlar konuşmayacak.
Her gün 30 bisiklet zarar görüyor mask
Her gün 30 bisiklet zarar görüyor
Anket Fethiye Caddesi için hangi projeyi beğendiniz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Tartıştığı genç tarafından yere itilip hayatını kaybetti! mask
Tartıştığı genç tarafından yere itilip hayatını kaybetti!
Kocaeli'de asker uğurlamak yasaklandı mask
Kocaeli'de asker uğurlamak yasaklandı
Eski Perşembe Pazarı otoparkı 16 Temmuz itibariyle paralı! mask
Eski Perşembe Pazarı otoparkı 16 Temmuz itibariyle paralı!
Meteoroloji'den Kocaeli için ‘sarı’ uyarı mask
Meteoroloji'den Kocaeli için ‘sarı’ uyarı
"Büyükakın, verdiği sözü unutmamalıydı" mask
"Büyükakın, verdiği sözü unutmamalıydı"
Bu gece benzine zam geliyor mask
Bu gece benzine zam geliyor

GALERİ

Tüm koltukları doldurmak istedi otobüste isyan çıktı mask
Tüm koltukları doldurmak istedi otobüste isyan çıktı
Konuşamayan adamın yakın dostu görenleri şaşkına çevirdi mask
Konuşamayan adamın yakın dostu görenleri şaşkına çevirdi
Kocaeli’de geri dönüşüm tesisinde yangın mask
Kocaeli’de geri dönüşüm tesisinde yangın
Yangın merdivenine kafası sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı mask
Yangın merdivenine kafası sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
İzmit Körfezi’nde flamingoların dansı mask
İzmit Körfezi’nde flamingoların dansı
Dört kadın bir adamı tekme tokat dövdü mask
Dört kadın bir adamı tekme tokat dövdü
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL