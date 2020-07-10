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10 Tem 2020 - 15:24- Gündem G: 10 Tem 2020 - 15:33

GKD tarihe yine fotoğraf bıraktı

5 yılda bir geleneksel olarak GKD tarafından yapılan Yürüyüş Yolu’nda buluşulup fotoğraf çekilme etkinliği bu yıl da geniş katılımla gerçekleştirildi. GKD Başkanı Umut Ongül amaçlarının tarihe tanıklık etmek olduğunu belirtti.

Nazım Özgün Erbulan
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5 yılda bir geleneksel olarak GKD tarafından yapılan Yürüyüş Yolu’nda buluşulup fotoğraf çekilme etkinliği bu yıl da geniş katılımla gerçekleştirildi. GKD Başkanı Umut Ongül amaçlarının tarihe tanıklık etmek olduğunu belirtti.

Genç Kocaeliler Derneği (GKD) Yürüyüş Yolu’nda ikinci çan çan durağı bölgesinde bundan 10 yıl önce ilk hatıra fotoğrafını çekilmişti. O dönemde kent protokolü tarafından yoğun ilgi gösterilen fotoğraf çekimi daha sonra 2005, 2010 ve 2015 yıllarında da yapıldı. 5 yıl aradan sonra bugün beşincisi gerçekleştirilen geleneksel fotoğraf çekimine kent protokolü yoğun ilgi gösterdi.

KENT PROTOKOLÜ AKIN ETTİ

GKD Başkanı Umut Ongül ve yönetiminin organizasyonunda gerçekleştirilen fotoğraf çekimine, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın,  Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Deva Partisi İl Başkanı Adem Koç, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Mehmet Aras, SP İl Başkanı Zafer Mutlu, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, BBP İl Başkanı Remzi Kaya, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan, İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu ve çok sayıda dernek üyesi katılım gösterdi.

“AMAÇ TARİHE TANIKLIK ETMEK”

GKD Başkanı Umut Ongül, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Fotoğraf çekimlerimizin 5’ncisi oluyor. Kent protokolü buradaydı. İlki 20 yıl önce yapıldı. Tren yolunun kapatılmasından dolayı hatıra olsun istemiştik. Amacımız tarihe tanıklık etmek” ifadelerinde bulundu.

10 Tem 2020 - 15:24 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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