Ekmeğini pirinçten çıkarıyor

Türkiye’de pirinç üzerine yazı yazan ustaların sayısı her geçen gün azalırken Çağlar Kundura işletmesinin sahibi Mümin Çağlar (56) 20 yıldır Değirmendere’de zanaatıyla geçimini sağlıyor. Amerika’da yaşadığı dönemde pirinç üzerine yazı yazmayı öğrenen Mümin Çağlar Değirmendere’deki dükkanında su damlası, kalp gibi objelerin içlerine yazı tasarım pirinç taneleri koyarak satışa sunuyor. Ayrıca Çağlar, tezgahıyla birlikte de geziyor.

AMERİKA’DA BİR TÜRK’TEN ÖĞRENDİM

Zanaatı nasıl öğrendiğini anlatan Çağlar, “Askerlikten sonra İzmit’te ayakkabı dükkanı açtım. Hayallerimi bu işte gerçekleştiremeyeceğimi anlayınca Amerika’ya gittim. Amerika’da araba sektöründe çalışmaya başladım sonrasında bu pirinç işine girdim. Amerika’da bir Türk arkadaşımız pirinç üzerine yazı eğitimi veriyordu. Bende kendisinden eğitim aldım ve kendi standımı açtım. Amerika’da tutunamayınca ülkeme geri döndüm” dedi.

“AMERİKALI’NIN YERİ’ DİYORLAR”

Ülkeye döner dönmez Değirmendere’de dükkan açtığını belirten Çağlar, “Sağolsun Değirmendere halkı bizi tuttular, müşterilerimiz dostlarımız oldu. Değirmendere halkına hizmet etmekten ben çok memnun kaldım. Hatta arkadaşlar dükkanın ismini bile “Amerikalı’nın Yeri” olarak tasvir esiyorlar. Sembolleştik artık burada. Şehir dışı ve yurt dışından da çok sayıda müşterim var. İnsanlar pirincin üzerine gerek kendi isimlerini gerek sevdiklerinin isimlerinin yazılmasını istiyorlar. Ben pirinç tanesine zanaatımı işliyorum emeğimle Değirmendere’den dünyaya sanat satıyorum.” dedi. Doğanay Yılmaz