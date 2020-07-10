AKP'li heyet Kocaeli için Bakan Kasapoğlu ile görüştü

AK Partili Kocaeli milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları, Ankara’daki temaslarını sürdürmeye devam ediyor. Son bir haftadır ilgili bakanlara bir dizi ziyaretlerde bulunan Kocaelili milletvekilleri, Kocaeli’ye yapılacak yatırımlardan projelere kadar birçok konunun üzerinde duruyor ve destek sözü alıyor. Kocaeli adına birlik içinde bakanlara konuk olan heyetin dünkü durağı Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu oldu.
4 MEVSİM SPOR
AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sami Çakır, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, dün Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’nu ziyaret ederek ilimizdeki spor yatırımları hakkında istişarelerde bulundu. Sadece sanayi değil yılın her ayı yani 4 mevsim sporlarının yapıldığı Kocaeli’de spor adına önemli projeler konuşuldu. AK Partili heyet, destekleri için bakan Kasapoğlu’na teşekkür etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.