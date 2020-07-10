AKP'li heyet Kocaeli için Bakan Kasapoğlu ile görüştü

AK Partili Kocaeli milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları, Ankara’daki temaslarını sürdürmeye devam ediyor. Son bir haftadır ilgili bakanlara bir dizi ziyaretlerde bulunan Kocaelili milletvekilleri, Kocaeli’ye yapılacak yatırımlardan projelere kadar birçok konunun üzerinde duruyor ve destek sözü alıyor. Kocaeli adına birlik içinde bakanlara konuk olan heyetin dünkü durağı Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu oldu.

4 MEVSİM SPOR

AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sami Çakır, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, dün Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’nu ziyaret ederek ilimizdeki spor yatırımları hakkında istişarelerde bulundu. Sadece sanayi değil yılın her ayı yani 4 mevsim sporlarının yapıldığı Kocaeli’de spor adına önemli projeler konuşuldu. AK Partili heyet, destekleri için bakan Kasapoğlu’na teşekkür etti.