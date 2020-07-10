Çağlayan’ın yerine Nazmi Açıkgöz mü geçecek?

AKP İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı, Büyükşehir ve İzmit Belediye Meclis Üyesi Aykut Çağlayan görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. İşleri ile daha çok ilgilenebilmek adına istifa ettiğini belirten Çağlayan’ın ardından Büyükşehir ve İzmit Belediyesi Meclis Üyeliği ile AKP İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı koltukları boş kaldı.

Çağlayan’ın yerine İzmit Belediyesi Meclis Üyesi’nin Nazmi Açıkgöz olacağı konuşulurken, İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı’na ise kongreye kadar Mehmet Çetin’in geçeceği öğrenildi. Büyükşehir Meclis Üyesi’nin kim olacağı ise henüz bilinmiyor.