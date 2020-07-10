Kardeşiyle aynı kaderi paylaştı

Olay 4 gün önce, Körfez Elmacık Mahallesi’nde meydana geldi. Körfez Çamlıtepe Mahallesi’nde oturan Ferhat Kurt, 4 gün önce arkadaşının evine gitti. Arkadaşının evinin sundurmasının tadilatını yapan Ferhat Kurt, sundurmanın kaplamasının kırılması sonucu aşağı düştü. Yaralanan Ferhat Kurt, hastaneye kaldırıldı. Ferhat Kurt tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirirken, bugün Körfez İlimtepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Ferhat Kurt’un kardeşi Muzaffer Kurt, Erzurum’da çalıştığı inşaatta aşağı düşmesi sonucu yaralanmış, tedavi için getirildiği Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2018 yılının Ekim ayında yaşamını yitirmişti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.