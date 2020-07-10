Karamürsel Sepetçisi ürünlerini deniz yolu ile sevk ediyor

Karamürsel’de meşhur Karamürsel Sepeti üretimi yapan M. Ali Koygun, sepetin yanı sıra yaz aylarında kullanılmak üzere güneşlik şemsiyesi üretimi yaparak Türkiye’nin çeşitli ile ve ilçelerine sevkiyat yapıyor. Karamürsel Sepetçisi M. Ali Koygun, “Türkiye’nin hemen hemen her sahil yerlerine yaptığımız ürünleri sevkiyat yapıyor tabi yaptığımız sevkiyatlar kara yolları, uçak veya demir yolları oluyor. Geçtiğimiz günlerde Karamürsel’in karşı sahillerinde bulunan birçok ilçelerimize denizimi kullanarak sevkiyatımızı yapmıyoruz fikri oluştu” dedi.

“DAHA HIZLI VE UYGUN”

Koygun, “Ereğli’deki üretim yerimizden yaptığımız güneşlikleri, Yine Ereğli’den kiraladığım deniz motoru ile Bayramoğlu, Darıca, Hereke, Tuzla, Körfez ve Derince sahillerindeki tatil sitelerine ve plajlarına sevkiyatını gerçekleştiriyoruz. Hem daha hızlı, daha uygun maliyetle sevkiyatımızı yapıyorum, denizimiz var ama nedense bir türlü ondan tam anlamıyla faydalanamıyoruz. Benim gibi sevkiyat yapmak isteyenler için deniz yolu tercih edilerek ekonomimize faydası olacağı gibi, artan karayolu trafiği de rahatlamış olur en azından Kocaeli’nde” dedi.