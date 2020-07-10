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10 Tem 2020 - 16:27- Sağlık G: 10 Tem 2020 - 16:31

Yazın sağlıklı kilo vermenin püf noktaları

Sürekli kilo verme çabalarınız bir işe yaramıyorsa ve ne kadar uğraşsanız da tartıda kayda değer bir eksilme görmüyorsanız diyetinizde bir hata yapıyorsunuz demektir.
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Memorial Hizmet Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü Uzmanları, ideal kiloya kavuşmak için yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi. İdeal kilosuna kavuşmak isteyen kişiler kilo vermeye karar vermeye başladıkları anda zayıflama programına başlamalı ve asla bu durumu bir diyet olarak değerlendirmemelidir. Genellikle uzun zamanda aldığımız kiloları çok kısa bir sürede vermek isteriz ama maalesef vücudumuz buna müsait değildir. Hızlı verilen kilolar yağ kaybı yerine kas ve su kaybına sebep olmaktadır. Ayrıca hızlı verilen kilolar, hızla geri alınır. Bu durum vücutta sarkmalara, çatlamalara ve yaşam kalitesinin azalmasına neden olur.

"Diyetteyim" mantığından uzaklaşmak gerekir

İdeal kilonuza ulaşmak için doğru yol; haftada 0,5-1 kg kaybetmek, diyet boyunca dengeli beslenerek yaşam tarzınızı değiştirmek ve asla bu işe diyet gözüyle bakmamaktır. Eğer siz kilo verme süresince uzak durmanız gereken gıdalara iç çekerek bakarsanız bu iş sizin için çok zor olur. İstediklerimi yiyemiyorum mantığıyla üzülmek yerine, "Aferin bana irademi nasıl güzel kullanıyorum nasıl güçlüyüm" deyip, bakış açınızı değiştirirseniz fark etmeden zayıfladığınızı görürsünüz.

Uzun süre aç kalınmamalı

Diyetler bireyseldir. Kan tetkikleri, yaş, boy, kilo, vücut yağ kitlesi, vücut kas kitlesi, sosyal çevre, çalışma şartları kişinin diyetinin belirlenmesinde çok önemlidir. Buna göre kişiye özgü beslenme programı ayarlanmalıdır. Diyet süresince 2,5-3 saatte bir beslenmek, kan şekerini dengelemek açısından çok önemlidir. Eğer uzun süre aç kalırsanız, kan şekeriniz düşer ve normal öğününüzde yiyeceğiniz yiyecek miktarı size yetecekken uzun süre aç kaldığınız için yiyeceğiniz miktar size yetmez ve daha fazla yiyerek fazla kalori almış olursunuz.

Spordan hemen sonra tartıdaki kilonuz sizi yanıltmasın

Diyet yaparken spor desteğine ihtiyacımız vardır. Ancak sporu ömrünüzün sonuna kadar yapabileceğiniz seviyede yapmalısınız. İdeal kilonuza kavuştuktan sonra yaptığınız sporu bırakırsanız, metabolizmanızı yavaşlatacağınızdan kilo almanız kaçınılmaz olur. Çok aşırı spor yaptığınızda terle su kaybedersiniz ve hemen sonrasında tartıldığınızda kilonuzda ciddi bir azalma görürsünüz. Bu yanıltıcı kilo kaybıdır. Vücut hemen bunu telafi edecek ve kaybettiğiniz kiloyu yerine koyacaktır. Yağ yakabilmek için spor yaparken ısınma, hedef egzersiz ve soğuma yolunu izlemelisiniz. Çok ağır spordan kaçınmalısınız.

Sabah kahvaltısı metabolizmayı hızlandırıyor

En önemli öğün kahvaltıdır. Uyanır uyanmaz yarım saat içerisinde kahvaltı yaparsanız metabolizmanız hızlanmaya başlar ve çok daha rahat kilo verdiğinizi görürsünüz. Sabahları hiç iştahım olmuyor diyebilirsiniz. Ancak diyet programına uyduğunuz süreçte akşam yediğiniz yiyecekler azalacağından sabah kalktığınızda eskiye oranla daha aç olduğunuzu göreceksiniz. Bu durum her şeyin yolunda olduğunu gösterir.

"Atıştırmalık" deyip geçmeyin

Hamur işleri, kızartmalar, kavurmalar, salam, sosis, sucuk gibi şarküteri ürünleri, fındık, fıstık, çekirdek benzeri kuruyemişler, kuru pastalar, kekler masum yiyecekler değillerdir. Sabah kahvaltısında 2 dilim kepek ekmeği, 1 ince dilim peynir, bol domates, salatalık oldukça doyurucudur. Fakat küçük bir kurabiye sizi doyurmaz, ikisi eşleştirildiğinde aynı kaloriye denk gelir.

Meyvenin yanında 10 fındık tüketmek tok tutuyor

Fazla meyve yerseniz de kilo vermekte zorlanabilirsiniz. Meyvelerin de kalorileri vardır. Günde 4-5 porsiyon (1 avuç içine sığacak miktar kadar) meyve tüketmekte fayda vardır. Meyvenin yanında 1 bardak süt, 1 kepekli galeta veya 10 fındık tüketirseniz meyveyi yedikten hemen sonra acıkmadığınızı göreceksiniz.

Zeytinyağı ve tuz masum değil

Zeytinyağı da masum sayılan gıdalar arasındadır. Nasılsa sağlıklı diye bol bol sebzelere, salatalara eklenir. Ancak 1 tatlı kaşığı zeytinyağıyla 1 tatlı kaşığı tereyağının kalorilerinin aynı olduğu unutulmamalıdır. Tuzun kalorisi yoktur ama fazla tüketildiğinde sağlığınızı tehdit etmesinin yanı sıra vücudunuzun su tutmasına ve hipertansiyon hastalığına sebep olur. Günde 6 gramdan fazla tuz tüketmeyin. Tuzlu zeytin, turşu ve salamura ürünlerinden uzak durun.

Kepek ve beyaz ekmeğin kalorisi aynı

Diyet yaparken beyaz ekmeği bırakır hemen esmer ekmek tüketmeye başlarız. Ancak esmer ekmekte olsa fazla tüketmemeliyiz.1 ince dilim beyaz ekmekle, 1 ince dilim kepek ekmeğinin kalorileri aynıdır. Sadece esmer ekmek posalı olduğu için tokluk hissi verir ve kan şekerinizi dengeler.

Günlük 2,5 litre su tüketilmeli

Su bizim için çok önemlidir. Az su içerseniz, diyetinizi harfiyen uygulasanız bile kilo vermekte zorluk çekersiniz. Yeterli miktarda su içmediğiniz takdirde vücudunuz kendini koruyabilmek için her içtiğiniz suyu tutar. O yüzden çivi çiviyi söker mantığıyla ödemlerinizden kurtulabilmek için mevcut bir hastalığınızın engellediği durum yoksa hekiminize sormak kaydıyla günde 2,5-3 litreye yakın su içmelisiniz. Çünkü yaz aylarında hava sıcaklarının artmasıyla birlikte vücut yeterince sıvı kaybetmektedir.

10 Tem 2020 - 16:27 - Sağlık

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