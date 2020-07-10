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10 Tem 2020 - 16:30- Sağlık G: 10 Tem 2020 - 16:34

Güneş lekelerini önlemek için güneşten uzak durmak şart

Ciltte görülen güneş lekeleri yaz aylarında artıyor. Sıklıkla yüz gibi güneşe yoğun maruz kalan bölgelerde görülen, yaz aylarında belirginleşen kahverengi lekelerin daha çok genç kadınlarda güneş maruziyeti, gebelik ve doğum kontrol haplarının kullanımına bağlı oluştuğunu vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman açıkladı.
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Salman, “Güneş lekeleri daha çok genç-orta yaş Latin-İspanyol ya da Asya, Afrika, Orta doğu kökenli kadınlarda görülür. Ten rengine göre görülme yaşı değişir. Açık ten renklilerde çocukluk çağından itibaren çillenme şeklinde ortaya çıkabilirken, koyu ten renklilerde daha ileri yaşlarda görülür ve daha kalıcı olma eğilimindedir” dedi.

GÜNEŞTEN KORUYAN KIYAFETLER

Güneş lekelerinin oluşmasını engellemek için mutlak gerekli olan şeyin güneş maruziyetinden ve solaryumdan kaçınmak olduğunu dile getiren Anadolu Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, “Öncelikle her gün, düzenli bir şekilde geniş spektrumlu güneş koruyucu krem kullanımı (ideal olan 30 faktör ve üzeri çinko oksit ya da titanyum dioksit gibi fiziksel bariyer içeren kremler), güneşten koruyan şapka ve kıyafetlerin tercih edilmesi, mümkünse doğum kontrol haplarının kesilmesi leke tedavisinde ve korunmada ilk yapılması gereken şeyler” diye konuştu.

Koyu cilt rengine sahip olanlar dikkat etmeli

Daha çok gebelik döneminde oluşan, gebelik maskesi olarak da bilinen lekelerin açık ten renkli kişilerde gebelik sonrası kendiliğinden kaybolma eğiliminde iken koyu tenli gebelerde oluşan lekelerin gebelik sonrası da genellikle devam ettiğini vurgulayan Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, “Yine beyaz tenlilerde çocukluk ve gençlik dönemlerinde ortaya çıkan çil ve lekeler güneşten korundukça kendiliğinden gerileyebilirken, kısa süreli de olsa yoğun güneşe maruz kalmış veya yıllarca güneşten sakınmamış koyu tenli kişilerde biriken güneş hasarına bağlı olarak gelişen lekelerde genellikle tedaviye ihtiyaç duyulur. Leke tedavisinde birinci basamakta kullanılabilen çeşitli kremler ve krem kombinasyonları (hidroksiklorokin, retinoid, kortikosteroid, C vitamini, azelaik asit vs), ikinci basamakta çeşitli soyucu (peeling) ajanlar, üçüncü basamakta ise mezoterapiler, çeşitli lazer ve ışık tedavileri yer alıyor” açıklamasında bulundu.

Güneş lekeleri erkeklerde de görülebiliyor

Güneş lekelerinin östrojen artışı gibi hormonal değişikliklerden etkilendiği için daha çok kadınlarda görülmekle birlikte erkeklerde de olabildiğinin altını çizen Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, “Özellikle korunmasız, yoğun güneşe maruz kalan erkeklerde de alın, yanak, burun üzeri ve çene bölgesinde simetrik, sınırları düzensiz, açıktan koyu kahverengiye kadar değişen tonlarda lekeler görülebiliyor” dedi.

Güneş lekeleri tedavisi 6 ay sürebiliyor

Lekelerin hem hasta hem de hekim için tedavisi en zor dermatolojik sorunlardan biri olduğunu söyleyen Dr. Kübra Esen Salman, “Yaşam kalitesini oldukça etkileyen lekenin tedavisinde sabırlı olmak ve kısa sürede mucizevi sonuçlar alınamayabileceğini bilmek gerekir. Örneğin krem tedavilerinin etkisinin görülmeye başlanması 2 ayı bulabilmekte ve tedavi 6 ay sürebilmektedir” şeklinde konuştu. Kremlerin ya da peelinglerin faydasının olabileceği gibi yanlış kullanımlarının ciddi zararlarının da olabileceğini vurgulayan Dr. Kübra Esen Salman, “Lekeler başarılı olarak tedavi edilmiş olsa bile güneşten korunulmazsa ya da genetik olarak lekelenmeye yatkınlık varsa tekrarlayabilir. Bu nedenle mutlaka dermatoloğun kontrolünde cilt tipine uygun tedavilerle ilerlemek doğru olur” önerisinde bulundu.

10 Tem 2020 - 16:30 - Sağlık

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