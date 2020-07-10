Kaymakam Karabulut’tan muhtarlara teşekkür belgesi

Gölcük Kaymakamlığı tarafından muhtarların istek ve önerilerinin dinlendiği ve her ay düzenli olarak gerçekleştirilen koordinasyon toplantısının koronavirüs tedbirleri kapsamında 5 grup halinde yapılmasına karar verildi. 3’üncü Grup Muhtarlar Toplantısı, Kaymakam Cengiz Karabulut başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Tarım Müdürlüğü Vakıf ve 3’üncü bölge muhtarları katıldı.

MUHTARLARA TEŞEKKÜR BELGESİ

Kaymakam Karabulut, “Gölcük’te pandemi sürecinde Vefa Destek Grupları ile işbirliği çerçevesinde çalışmalarını yürüten tüm kurumlar ve muhtarlarımız, özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda üstün gayret göstermişlerdir. İlçemizde bu ağır süreci el birliğiyle omuzlanan muhtarımıza teşekkür belgelerini takdim ettik” şeklinde konuştu.