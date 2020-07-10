Kaymakam Karabulut’tan muhtarlara teşekkür belgesi

Gölcük Kaymakamlığı tarafından muhtarların istek ve önerilerinin dinlendiği ve her ay düzenli olarak gerçekleştirilen koordinasyon toplantısının koronavirüs tedbirleri kapsamında 5 grup halinde yapılmasına karar verildi. 3’üncü Grup Muhtarlar Toplantısı, Kaymakam Cengiz Karabulut başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Tarım Müdürlüğü Vakıf ve 3’üncü bölge muhtarları katıldı.
MUHTARLARA TEŞEKKÜR BELGESİ
Kaymakam Karabulut, “Gölcük’te pandemi sürecinde Vefa Destek Grupları ile işbirliği çerçevesinde çalışmalarını yürüten tüm kurumlar ve muhtarlarımız, özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda üstün gayret göstermişlerdir. İlçemizde bu ağır süreci el birliğiyle omuzlanan muhtarımıza teşekkür belgelerini takdim ettik” şeklinde konuştu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.