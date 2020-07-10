Bu şehir bugünü unutmaz!

Büyükşehir Belediye Başkan Tahir Büyükakın ve Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez yaptıkları konuşmalarda taraftara teşekkür etti ve süper ligi işaret etti.

EFSANE BAŞKANLARA SAYGI

Kocaelispor efsane başkanları Erol Köse, İsmail Kalkandelen, Turan Sarı, Muammer Çelik, eski efsane kaptanlar Fevzi Açıkgöz, Zeki Kaya, Cem Sinan Vergül, Engin Öztonga, Osman Çakır, Olcay Danacı, Ramis Soydaş, Hüseyin, Kolaylı, İbriç (Senad Yüksel), Ayhan Eryılmaz, Kaan Dobra, Behiç-Mehmet Özkan, Sinan Uğur serginin lansmanında bir araya gelirken, duygusal anlar yaşandı. Kocaelispor yönetimi de lansmanda hazır bulundu.

BÜYÜKAKIN TARAFTARA VE KENTE TEŞEKKÜR ETTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, kente. Taraftara teşekkür etti, takımın Süper Lig’e yükselmesi için ne gerekiyorsa yapacakları sözünü verdi.

TEŞEKKÜRLER KOCAELİ GAZETESİ… TEŞEKKÜRLER HAKAN YAĞCIOĞLU…

Sergiye emeği geçen spor müdürümüz ve Kocaelispor tarihiyle ilgili tek ve en geniş arşive sahip Kocaeli Gazetesi’ne teşekkür eden Başkan Büyükakın, daha sonra spor medyasını yemekte konuk etti. Sıkı bir Kocaelisporlu olan Kubilay Yağcıoğlu da, Kocaelispor ilk kalecilerinden öve İzmit Belediyesi’nin en eski emeklilerinden merhum hakem İsmail Yağcıoğlu’nun torunu olarak kareye girdi.

İFSANE BAŞKANLARIN GÖZLERİ DOLDU…

Kocaelispor’un efsane başkanları, Büyükakın ile beraber yürüyüş yolunda sergiyi gezerken yoğun ilgi gördü. Tezahüratlar arasında yürüyen başkanların gözleri doldu. Büyükakın da, eski duayen başkanları, futbolcuları el üstünde tuttu.

İZMİT YEŞİL SİYAH SESLERİYLE İNLEDİ

3. Lig 2. Grup şampiyonu olarak 8 yıl aradan sonra 2. Lig’e adını yazdıran Kocaelispor’da, asıl kutlamalar yarın gerçekleşecek. Bunun öncesinde, dün İzmit Yürüyüş Yolu’nda özel olarak hazırlanan Kocaelispor başarı ve tarih sergisi gezildi. Büyük bir coşkuyla gerçekleşen etkinlikte, İzmit’te tezahüratlarla yer gök ‘Yeşil Siyah, Şampiyon Körfez’ sesleriyle inledi

ŞANLI GEÇMİŞ ANIMSATILDI

3. Lig 2. Grup’ta en yakın rakibinin 14 puan önünde liderliğini sürdüren ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun son yaptığı açıklama ile şampiyonluğu tescil edilen Kocaelispor’da kutlamalar her hangi bir aksilik yaşanmazsa yarın yapılacak. Kutlamalar öncesinde, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaelispor Kulübü kurmayları, Kocaelispor’un eski teknik adamları ve futbolcuları ile Kocaelispor taraftarı Yürüyüş Yolu’nda özel olarak hazırlanan, Kocaelispor’un bu yılki şampiyonluğunu konu edinen ve aynı zamanda da kulübün şanlı geçmişi hakkında bilgiler sunan sergiyi gezdi.

BÜYÜKAKIN BİR KEZ DAHA VURGULADI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kentin sembolü olan Kocaelispor’un şampiyonluğunu bir kez daha kutlarken önemli bir notun altını çizdi. “Kocaelispor kesinlikle kendi ayakları üzerinde duran bir sistemle yönetilmeli” diyen Büyükakın, “Kocaelispor’un asıl sahibi şehirdir, taraftardır. Bana değil, Hodri Meydan’a teşekkür edin” dedi. Kocaelispor Kulübü Başkanı Hüseyin Üzülmez, pazar günkü kutlamalar için de devletin açıkladığı pandemi kurallarına uyularak hareket edilmesini Yeşil Siyahlılardan rica ederken, kendilerine destek olan Tahir Büyükakın’a ve şampiyonlukta emeği geçenlere teşekkür etti.

TAKIM FOTOĞRAFINDA ONLAR DA YER ALDI

Kocaelispor için özel olarak yaklaşık 1 haftadır hazırlanan tarih ve başarı sergisinde Kocaelispor takım fotoğrafının içinde yer alan Yeşil Siyahlılar anı ölümsüzleştirdi. Yeşil Siyahlı renklere gönül verenler, Kocaelispor’un geçmişine damga vurmuş, Kocaelispor ile efsaneleşmiş değerlerle de bol bol sohbet ederken, bir arada fotoğraf çekilmenin ayrı mutluluğunu yaşadı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaelispor’un mevcut ve eski başkanları, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, siyasiler çarşı turu attı. Şehir turunun ardından Başkan Büyükakın, sergi hakkında detaylı bilgiler aldı. Kocaelispor’un eski futbolcuları ile ve taraftarlarla bol bol fotoğraf çektiren Büyükakın, Fethiye Caddesi’ne kadar taraftarların tezahüratları eşliğinde yürüdü.

YARINKİ PROGRAM…

Şampiyonluk kutlaması öncesinde moral bulan Kocaelisporlular, programda bir değişiklik olmazsa yarın takımla buluşacak. Marina iskelesinde bekleyecek olan Atatürk Vapuru ile Körfez Turu atılacak ve vapur içinden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile Kocaelispor Kulübü Başkanı Hüseyin Üzülmez ile işaret fişeği atacak. Bu işaretin ardından hazır beklenen taraftarlar sahil boyunca meşalelerini yakarak Körfez’i aydınlatacak. Saat 21.00’de Kocaelispor takımını Marina sahilinde taraftarlar karşılayacak ve tüm takım Kocaelispor için özel olarak tasarlanan üstü açık otobüs ile meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde şehir turu atacak.