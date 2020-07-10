Modern Hayvan Pazarı'na ilk kurbanlıklar geldi

Her Kurban Bayramı öncesi, vatandaşların kurban alımı için tercih ettiği İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı’na ilk kurbanlık hayvanlar gelmeye başladı. Ön kayıtlarını daha önceden yaptırıp satış yeri ücretini ödeyen kurbanlık sahipleri, kurbanlıklarını Modern Hayvan Pazarı’na getirmeye başladı. İzmit Belediyesi ekipleri Modern Hayvan Pazarı’nda koronavirüs tedbirlerinin de sıkı bir şekilde uygulandığını belirtti.

TEK TEK KONTROL EDİLDİ

Veterinerler tarafından küpe numaraları tek tek kontrol edilerek Modern Hayvan Pazarı’na alınan kurbanlık hayvanlar satış yerlerine yerleştiriliyor. Modern Hayvan Pazarı’na Kurban Bayramı sonuna kadar 1400 adet büyükbaş ve 1800 adet küçükbaş olmak üzere 3 bin 200 hayvan getirilecek. Modern Hayvan Pazarı’ndaki satışlar Kurban Bayramı’nın son gününe kadar devam edecek.