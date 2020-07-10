Modern Hayvan Pazarı'na ilk kurbanlıklar geldi

Her Kurban Bayramı öncesi, vatandaşların kurban alımı için tercih ettiği İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı’na ilk kurbanlık hayvanlar gelmeye başladı. Ön kayıtlarını daha önceden yaptırıp satış yeri ücretini ödeyen kurbanlık sahipleri, kurbanlıklarını Modern Hayvan Pazarı’na getirmeye başladı. İzmit Belediyesi ekipleri Modern Hayvan Pazarı’nda koronavirüs tedbirlerinin de sıkı bir şekilde uygulandığını belirtti.
TEK TEK KONTROL EDİLDİ
Veterinerler tarafından küpe numaraları tek tek kontrol edilerek Modern Hayvan Pazarı’na alınan kurbanlık hayvanlar satış yerlerine yerleştiriliyor. Modern Hayvan Pazarı’na Kurban Bayramı sonuna kadar 1400 adet büyükbaş ve 1800 adet küçükbaş olmak üzere 3 bin 200 hayvan getirilecek. Modern Hayvan Pazarı’ndaki satışlar Kurban Bayramı’nın son gününe kadar devam edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.