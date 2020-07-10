Gönül Bağı Mağaza'sı bayrama hazır

Kartepe BelediyesiGönül Bağı Mağazası yepyeni ürünleriyle kapılarını yeniden açtı. Mağaza içerisinde bulunan kışlık eski sezon ürünler, ihtiyaç sahiplerinin bayramlıklarını alması için özenle hazırlandı
Kartepe Belediyesi tarafından dar gelirli ailelere destek sağlanması amacıyla kurulan Gönül Bağı Mağazası, Covid-19 tedbirleri kapsamında ara verilen hizmetine yeniden başladı. Gönül Bağı Mazağası’nda kışlık kıyafetler kaldırılarak yerine yazlık sezon giysiler hazırlandı.
AİLELERİN YÜZLERİNİ GÜLDÜRÜYOR
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan mağaza, Uzunçiftlik Mahallesi eski Kaymakamlık binasında 75 m2 alanda 08.30-17.30 saatleri arasında 2 personelle hizmet vermeye devam ederken kendi yaş gruplarına ve zevkine uygun olarak sıfır ürünlerle alışverişlerini yapabilen ailelerin yüzlerini de güldürüyor. İhtiyaç sahibi aileler, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvurarak gerekli evrakları teslim ettikten sonra eksiklerini giderebiliyorlar.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.