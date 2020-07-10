Kaymakam Bilgin’den Muhtar Can’a başarı belgesi

Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Yukarı Hereke Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Can'a, özellikle pandemi döneminde yapmış olduğu başarılı çalışmalardan dolayı başarı belgesi takdim etti. Çalışmalarından dolayı Muhtar Can'ı tebrik etti. Can ise, kendisine verilen başarı belgesinden dolayı Kaymakam Bilgin'e teşekkür etti.