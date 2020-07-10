6 ayda 32 tonluk atık bilançosu

Kaynağında ayrıştırma çalışmalarına büyük bir hassasiyet ile devam eden Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, tekstil atıklarını diğer atıklardan ayrı toplanması için ilçe geneline yerleştirdiği 52 adet tekstil konteynerini periyodik takip ile boşaltılıyor. Proje ile tekstil alanında ihtiyaç duyulan hammadde konusunda geri kazanımların olması, yeni üretimler sırasında oluşacak sera gazı ve küresel ısınma etkilerinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

İLK 6 AYDA 32 TON

2020 yılının Ocak ayında 2 ton 110 kg, Şubat ayında 6 ton 645 kg, Mart ayında 4 ton 520 kg, Nisan ayında 3 ton 390 kg, Mayıs ayında 9 ton 500 kg, Haziran ayında 6 ton 290 kg toplanda 32 ton 455 kg tekstil atığı toplandı.