Hülya Demir'e eski mesai arkadaşlarından ziyaret

Körfez Hedise Evyap Okul Müdür Yardımcılığına atanan Hülya Demir'i ziyaret eden eski Okul Müdürü Aşkın Miril ve Müdür Yardımcısı Özcan Resuloğlu, eski mesai arkadaşları Hülya Demir'e yeni görev yerinde başarılar dilediler, fikir alışverişinde bulundular; gündemde ki konuları değerlendirdiler. Hülya Demir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve kendisini ziyarete gelen eski mesai arkadaşlarına teşekkür ettiğini söyledi.