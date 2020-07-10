TEB, girişimcileri desteklemeye devam ediyor

TEB Girişim Bankacılığı, projelerini gerçekleştirmek isteyen girişimcilerin ihtiyacına yönelik oluşturulmuş geniş hizmetler sunmaya ve TİM-TEB Girişim Evi ile girişimcileri desteklemeye devam ediyor. TİM-TEB Girişim Evi’nin bulunduğu illerde, yenilikçi, yüksek katma değerli ve ihracat potansiyeline sahip girişimler ile girişimci işletmeleri geliştirmek ve güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
BÜYÜME POTANSİYELİ
TÜBİTAK başta olmak üzere hibe desteğinden yararlanmak isteyen girişimcilerin de yanında olan TİM-TEB Girişim Evi, girişimcilerin Start UP ve Level UP programlarına başvurularını 15 Temmuz’a kadar kabul ediyor. Jüri üyeleri; iş fikrinin özgünlüğü, büyüme potansiyeli, girişimi ekibinin niteliği gibi kriterlere göre değerlendirme yapıyor. Jüri seçimi sonrası İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli, Gaziantep, Mersin ve Bursa’da yer alan TİM-TEB Girişim Evi’nde başlayacak programlara 10’ar firma katılım hakkı kazanacak
GLOBAL PAZARLAMA
TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Gökhan Cengiz; “TEB Girişim Bankacılığı ile girişimcilere işlerini büyütürken destek oluyor, global pazarlara açılım ve ihracata başlama konusunda TİM ile birlikte TİM TEB Girişim Evleri’nde kendilerine yol gösteriyoruz. Bu kapsamda teknoloji girişimcilerine ve şirketlerine Start UP ve Level UP programları ile danışmanlık ve mentorluk hizmeti veriyor; yatırımcılar ve kurumsal firmalarla gerçekleştirdiğimiz Demo Day buluşmalarıyla projelerini tanıtma imkanı sunuyoruz’’ dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.