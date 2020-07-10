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10 Tem 2020 - 18:26- Gündem G: 10 Tem 2020 - 18:33

Vali Yavuz telefon numarasını muhtarlarla paylaştı

Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı İbrahim Efe ve ilçelerden gelen muhtarları ağırlayan Vali Seddar Yavuz, muhtarlarla telefon numarasını paylaşarak “Bana 7/24 ulaşabilirsiniz” dedi
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Vali Seddar Yavuz hayırlı olsun dileklerini iletmek üzere gelen Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı İbrahim Efe ve Kandıra Şube Başkanı Mustafa Satılmış beraberindeki İzmit, Başiskele, Kandıra, Körfez ilçe Muhtarlar Dernek Başkanı ve muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıda İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, kurum ve kuruluş müdürleri de yer aldı. Vali Yavuz, Akçakoca Toplantı Salonu’nda ağırladığı muhtarlarla tek tek tanışarak, sorun ve taleplerini dinledi.

“SİZLERİ ÇOK SEVİYOR VE ÖNEMSİYORUZ”

Toplantıda konuşan Vali Yavuz, “Öncelikle hepinizi sevgiyle selamlıyor, hoş geldiniz diyorum. Hem tanışalım hem de bizlere ileteceğiniz sorunlarınız varsa dinleyip burada bulunan kurum ve kuruluş müdürlerimiz birlikte sorunların çözümü noktasında hareket edelim istedik. Çünkü sizler bizim mahallerimizdeki gören gözümüz, işiten kulağımız ve dokunan şefkat elimizsiniz. Aynı zamanda devletimizin en ücra köşesindeki temsilcilerisiniz. Bu anlamda sizleri çok seviyor ve önemsiyoruz. Belki anlık çözemesek bile sizleri dinlemeye ve dertlerinizle dertlenmeye büyük önem vereceğimizi buradan ifade etmek istiyorum” dedi.

“BANA 7/24 ULAŞABİLİRSİNİZ”

“7/24 bana ulaşabileceğinizi de ifade etmek istiyorum” diyen Vali Yavuz, “Önümüzdeki süreçte tüm mahalle muhtarlarımızla bir grup oluşturmak suretiyle ihtiyaç ve sorunlarınızı ulaştırmanızı da sağlayacağız. Telefon numaramı sizlere vereceğiz ve mahallelerinizde herhangi bir sıkıntı veya sorununuz olduğunda bana bu numaradan ulaşabilirsiniz. Mutlak suretle döneceğimizi bilin” diyerek anlık olarak muhtarlara ulaşma imkânına sahip olacaklarını belirtti. 

“KİMSESİZLERİN KİMİ OLMAYI UNUTMAYIN”

Kimsesizleri unutur hale gelirsek bunun en büyük yanlışlardan bir tanesi olacağına vurgu yapan Vali Yavuz, “Kimsesizlerin kimi olmayı unutmayın. Aksi takdirde tahtlarınız tabutlarınız olur. Önceliğimiz fakir fukara, garip gureba olmalıdır. Mesela bu Vefa Sosyal Destek Gruplarını en yakinen sizler biliyorsunuz. Şu ana kadar 375 bine yakın talep yerine getirilmiş. Birçoğunun hayran olduğu ve batı batı diye peşinden koştuğu batıda; insanlar ölüme terk edilmiş ve binlerce insan, yaşlı ölmüştür. Bu ülkede hiçbir huzurevinde bakımsız kimse kalmamıştır” şeklinde konuştu. 

“İLÇELERİ GEZECEĞİZ”

Muhtarların taleplerini dinleyen Vali Yavuz, “Bu talepler sizlerin talepleri değil, kamunun talebidir. İlçelere geldiğimizde muhtarlar toplantısı yapacağız, sizleri dinleyeceğiz ve STK toplantıları yapacağız. Kocaeli olarak hala tehlikeyi atlatmış değiliz. Hala vaka sayılarımız mutlu edecek düzeyde değil. Biliyorsunuz ki bu döneme kontrollü sosyal yaşam diyoruz. Burada sizlerin çok büyük emeği ve desteğinizi gördük, bu vesileyle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her şeye rağmen bu toplantıları çok kalabalık olmasa bile bu ilçe gezilerini yapacağız, sizlerin ihtiyaç ve sorunlarını dinlemeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

10 Tem 2020 - 18:26 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Tekin 41 - VERIRSENIZ TLF.NUMARANIZI SIZI TAKDIRLE ANARIM VALI BEY.INSAALLAH LAF DEGIL İŞ URETIRSINIZ.BU ILDE BIR TANE AKP LI VEKILE ULASAMADIM.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Temmuz 18:49

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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