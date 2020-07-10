Güney’den Çağlayan’ın istifasıyla ilgili açıklama

AK Parti İzmit İlçe Başkanı Av.Ali Güney, İzmit Belediye Meclis Üyesi Aykut Çağlayan’ın istifasıyla ilgili açıklama yaptı:

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“AK Parti İzmit Belediye Meclis Üyemiz Aykut Çağlayan, işlerinin yoğunluğu nedeniyle aktif görevlerinden izin istemiştir. Yapılan istişareler sonucu aldığı kararı saygıyla karşılayarak, partimize gerek gençlik kollarında, gerekse meclis üyeliği görevi sırasındaki hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. İstifa sonrası yerine görev alacak arkadaşlarımıza başarı diliyoruz. Bu bir bayrak yarışıdır. Her görev sadece milletimize hizmet için birer vasıtadır. Aykut Çağlayan’a bundan sonraki yaşamında başarılar diliyorum.” Öte yandan Aykut Çağlaya’nın yerine Ak Parti’den Nazmi Açıkgöz İzmit Belediye Meclisi’ne, Fikret Hocaoğlu Kocaeli Büyükşehir Meclisi’ne gelecek.