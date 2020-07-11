Kocaelispor bilgi yarışması başlıyor

İzmit Belediyesi, Kocaelispor’un şampiyonluğunu düzenlediği bilgi yarışması ile kutluyor. Kocaelispor’un tarihi ile ilgili soruların yer alacağı yarışmaya, dileyen tüm Kocaelispor taraftarı katılabilecek. Yarışmaya katılanlarla çeşitli hediyeler verilecek. 5 gün sürecek olan yarışmada, her gün bir 1. seçilecek, birinciler için ise özel final yarışması düzenlenecek.
FİNALİ KAZANACAK YARIŞMACININ HEDİYESİ SÜRPRİZ
Cumhuriyet Parkı içerisinde bulunan amfi tiyatroda yüz yüze yapılacak ve İzmit Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak yarışma, 13 Temmuz Pazartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Kocaelispor camiasının yakından tanıdığı isimlerin konuk olacağı yarışmada bir yarışmacıya en fazla 5 soru sorulacak. Yarışmacılar her soruyu bildiğinde farklı hediyeler kazanacak. Büyük finali kazanan yarışmacının hediyesi ise şimdilik sürpriz olarak tutuluyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.