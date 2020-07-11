Kent yeşil siyaha büründü

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele ederken Coronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen liglerden sonra TFF’nin lider takımları şampiyonluklarını tescil etmesiyle Kocaelispor, 11 yıl sonra profesyonel liglerde şampiyon olma başarısı gösterdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaelispor’un 2. Lig'e yükselmesi nedeniyle kentin en işlek yerlerini yeşil siyah renklerle süsledi.

ŞEHİR YEŞİL SİYAH

Büyükşehir Belediyesi 12 Temmuz Pazar günü yapılacak kutlamalar öncesi Yürüyüş Yolu ve şehrin en işlek caddeleri, Kocaelispor flamaları, Türk bayrakları ve Kocaelispor’un tarihi başarılarını anlatan billboardlarla süsledi. Öte yandan tramvay araçları, yolcu gemisi, üst geçitler, toplu taşıma araçları da yeşil siyah renklerine büründü.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A SEVGİLER

Kocaelisporlu taraftar grupları ve sporseverler, 11 yıl sonra 3. Lig'de yaşadıkları şampiyonluk heyecanını tadarken özelikle sezon başından beri takımı yalnız bırakmayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a sevgilerini iletiyor. Sezon başında yaşanan transfer krizlerini çözen başkan Büyükakın’ın Kocaelispor’un uzun süredir kapalı olan transfer tahtasının açılması için tüm borçlarını kapatmış ve sezon içinde de birçok maçı tribünden takip etmişti.

TARAFTARLAR MEMNUN

Kocaelispor'un tribünlerine gönül vermiş taraftarlar, yıllar sonra bir kez daha kent olarak 2. Lige yükseldiklerini ve durumdan çok memnun olduklarını söylediler. Kocaeli halkı ve taraftar grupları olarak aşık oldukları takıma gece gündüz destek verdiklerini ifade eden Kocaelisporlular vites küçültmeden 1. Lig'e de çıkmak istediklerini de ifade etti.