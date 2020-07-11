İskenderiye Yazlık ve Turizm Merkezi İdaresinden yapılan açıklamada, Acemi bölgesinde suda çırpınan bir çocuğu kurtarmak için denize giren 11 kişinin de çocukla birlikte boğulduğu belirtildi.
DENİZE GİRMEK YASAKLANMIŞTI
Boğulanlardan 8'inin cesedine ulaşıldığı, diğerleri için arama çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi. Başbakanlık kararıyla Kovid-19'la mücadele kapsamında, olayın yaşandığı Nahil sahilinde denize girmek daha önce yasaklanmıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.