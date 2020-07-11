Tepki çeken Türkkan'ın kızı hakkında yazdı

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın modacı kızı Dilara Türkkan emniyet şeridi ihlali yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaşmış, paylaşıma ise büyük tepkiler gelmişti. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da konuyu köşesinden gündeme getirdi. İşte Ahmet Hakan’ın konuyla ilgili yazısı:

MİLLETVEKİLİ KIZININ ÇAKARLI ARAÇ KEYFİ

İYİ Partili bir milletvekilinin kızı, çakarlı araçla hızla ulaşmış ulaşacağı yere... Bunu da sosyal medya hesabından herkese büyük bir çalımla aktarmış.

* Elini vicdanına koy da söyle muhalif kardeşim:

* İYİ Partili milletvekilinin şu yaptığını, AK Partili bir milletvekilinin kızı yapsaydı...

Yeri göğü inletmez miydin?

Söyle...

Dinine, imanına doğruyu söyle ama.