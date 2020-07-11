Körfez'de 5 apartman karantinaya alındı

Edinilen bilgilere göre, Körfez'de Yeniyalı mahallesi Ayva sokaktaki 5-12 ve Çiçek Sokaktaki 19 nolu apartmanlarda ve Yavuz Sultan Selim Mahallesi Karadeniz sokaktaki 12 nolu ve 14 nolu apartmanlarda karantina uygulanacaktır. Yeniyalı mahallesindeki 3 apartmanda 11 daire bulunup 33 kişi yaşamaktadır.Yavuz Sultan Selim mahallesinde ise 12 nolu ve 14 nolu apartmanlarda ise 10 daire bulunup 43 kişi yaşamaktadır.

Körfez İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararın ardından bölgeye gelen polis ve zabıta ekipleri apartmanların girişlerine giriş ve çıkışların yasaklandığını ve karantina uygulandığını belirten yazı astı. Apartmanlarda yaşayan vatandaşlar da tek tek bilgilendirildi. Körfez Belediyesi tarafından karantina altına alınan vatandaşlara gıda kolisi dağıtıldı.

1 ÇOCUK PARKI DA KARANTİNAYA ALINDI

Öte yandan, karantinaya alınan 3 apartmanın yanında bulunan Yeniyalı mahallesinde 1 çocuk parkı da karantinaya alındı. Zabıta ekipleri tarafından parkın giriş ve çıkışları şeritlerle kapatıldı. Bölgede görevlendirilen polis ekipleri ise karantina kararına vatandaşların uyması ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için nöbet tutuyor.