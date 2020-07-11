Fahrettin Koca korkutan rakamı açıkladı

İzmitli - Virüs çıkan işletmelere farklı uygulama mı yapılıyor,sağlık konusunda vatandaş ayırımı yapılması yasal suç değil midir,patronların kazancı mı yoksa sağlık mı önemli.Gazetelerde okuyoruz küçük iş yerlerinde bir pozitif çıktı mı iki hafta kapatılarak karantinaya alınıyor,dün ALBENİ ziraatta pozitif vaka çıkmış çarşamba günü diğer çalışanlara test yapılmış, ama çalışmaya devam ediliyormuş,dün test yapılan yerdeki çalışan arkadaşım söyledi yalnız çalışanlar değil oraya giden de risk altında değil mi?Kimler denetliyor?