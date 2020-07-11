CHP'li eski belediye başkanı vefat etti

Haberi sosyal medya hesabından paylaşan Barış Yarkadaş şu ifadeleri kullandı;
“Çankaya eski Belediye Başkanı CHP’li Doğan Taşdelen’i kaybettik. Taşdelen, Bodrum’da yaptığı tatil esnasında hayata veda etti. CHP Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in babası Doğan Taşdelen’e Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.”
Kaynak Yeniçağ: CHP'li Doğan Taşdelen hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.