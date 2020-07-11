11 Tem 2020 - 11:54- Gündem

CHP'li eski belediye başkanı vefat etti

Eski Çankaya Belediye Başkanı CHP'li Doğan Taşdelen Bodrum'da hayatını kaybetti. Taşdelen'in oğlu Alper Taşdelen ise halen Çankaya Belediye Başkanı olarak görev yapıyor