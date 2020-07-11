İskelede mahsur kalan işçinin yardımına itfaiye yetişti

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Olay, saat 10.30 sıralarında Yüzbaşılar Mahallesi’nde yapımı devam eden hastane inşaatında meydana geldi. Çalışırken beli tutulan Beşir Arslan, mesai arkadaşları tarafından üzerinde bulunduğu iskeleye yatırıldı. Hareket etmekte güçlük çeken Arslan için sağlık ekiplerine haber verdi. Beşir Arslan indirilemeyince, itfaiyeden yardım istendi.

TEDAVİYE ALINDI

Gelen itfaiye ekipleri, Arslan’ı sedyeye alarak itfaiye aracının merdiveniyle bulunduğu yerden indirdi. Sağlık ekiplerine teslim edilen Arslan, Gölcük Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.