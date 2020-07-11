İskelede mahsur kalan işçinin yardımına itfaiye yetişti

Olay, saat 10.30 sıralarında Yüzbaşılar Mahallesi’nde yapımı devam eden hastane inşaatında meydana geldi. Çalışırken beli tutulan Beşir Arslan, mesai arkadaşları tarafından üzerinde bulunduğu iskeleye yatırıldı. Hareket etmekte güçlük çeken Arslan için sağlık ekiplerine haber verdi. Beşir Arslan indirilemeyince, itfaiyeden yardım istendi.
TEDAVİYE ALINDI
Gelen itfaiye ekipleri, Arslan’ı sedyeye alarak itfaiye aracının merdiveniyle bulunduğu yerden indirdi. Sağlık ekiplerine teslim edilen Arslan, Gölcük Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.