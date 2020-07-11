Ellibeş: “Yeniden saflar tutulacak, tekbirler yankılanacak”

Ellibeş, Danıştay 10.Dairesinin Kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yeniden camiye dönüştürülmesi için Diyanet İşleri Başkanlığına devredilen Ayasofya Cami’nde yeniden safların tutulacak, tekbirler okunacak olmasından çok mutlu olduklarını belirterek, “Milletimizin 86 yıldır bugünü bekliyordu” dedi.

FATİH SULTAN MEHMED’İN MİRASI, FETHİN SEMBOLÜ

“24 Kasım 1934 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye dönüştürülen Ayasofya Cami’nin statüsü uzun yıllar boyunca milletimizin gönlünde derin bir yara bırakmıştır. Toplumsal talep ve karşılığı hiç bitmeden devam eden bu tartışma milletimizin basireti, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayeti sayesinde nihayet sonuca bağlanmıştır. Türkiye, egemen bir devlet olarak tarihinin, halkının inanç ve hassasiyetlerinin gereğini şüphesiz yerine getirmiştir.

Ayasofya’nın medeniyet tarihimizde yeri yalnızca camiden ibaret değildir. Kadim medeniyetimizin izlerini yansıtan mimarisiyle fethin sembolü olduğu kadar İslam dünyası içerisinde derin anlamları olan bir mekandır.

Devletimiz, cami olarak vakfedilen Ayasofya'yı asli amacına göre tekrar ibadete açarak tüm İslam dünyasının beklemiş olduğu kararı açıklamıştır. Ayasofya’nın açılması yalnızca ülkemizi ilgilendiren bir karar değildir. İslam coğrafyasındaki kardeşliğin pekişmesine vesile olacaktır. Fatih Sultan Mehmed’in mirası, Fethin kutlu sembolü Ayasofya’da beş vakit saflar tutulacak, eski günlerdeki gibi tekbirler yankılanacağı için çok ama çok mutluyuz. Aziz Milletimize ve İslam alemine hayırlı olsun.”