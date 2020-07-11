Vali Yavuz Kocaelispor'un şampiyonluk sevincini paylaştı

Şehirlerin kalkınması, tanıtımı ve markalaşmasında spor kulüplerinin çok önemli rolünün olduğunu belirten Vali Yavuz, mazisi pek çok başarılarla dolu efsane Kocaelispor’un kardeşlik ve dostluk duygularını pekiştiren, taraftarının başını daima dik tutan, tertemiz mazisiyle gönül verenlerin gurur kaynağı olmuş, sevgi, fedakarlık, dayanışma, birlik ve beraberliği amaç edinmiş bir kulüp olduğunu ve Kocaelispor’umuzun 3. Lig 2. Grupta Lig Şampiyonu olarak 2. Lige yükselmesinden büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.
CAMİAYI TEBRİK ETTİ
İlimize bu büyük başarıyı kazandıran başta futbolcularımız ve teknik kadro olmak üzere, tüm Kocaelispor Camiasını tebrik eden Vali Yavuz, başarılarının devamını dileyerek, Ülkemize ve İlimize hayırlı olması temennilerinde bulundu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmit Li - Büyük başarı derken.. Altı üstü 3. Ligde okadar paraya rağmen şampiyon olmuş bir takım.. ne çok abarttınız yazık günah!
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.