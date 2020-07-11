Eski eşini ve kaynanasını öldürdü

Edinilen bilgi ve iddialara göre cezaevinden kısa bir süre önce çıkan İsmail Karapekmez isimli şahıs, Kocaeli’de ikamet etmekte olan ve emlakçılık işiyle uğraşan eski eşi Gülsüm Zeynep Önlütürk’ü (40) takip etti. Eski eşinin, annesi Melahat Önlütürk (70) ile birlikte Sakarya’nın Taraklı ilçesinde bulunan bir termalde olduğunu öğrenen Karapekmez, termale giderek eski eşi ve kayınvalidesini öldürdü. Karapekmez olay yerinden kaçarken, emniyet ekipleri şahıs hakkında yakalama çalışması başlattı.