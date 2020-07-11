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11 Tem 2020 - 13:46- Sağlık G: 11 Tem 2020 - 14:01

Kadınlarda kanser habercisi olan 6 belirti

Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatma Şen, kadınlarda görülen 6 kanser belirtisini ele aldı.
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Söz konusu kadınlar olduğunda birçok belirti, bazı kadın hastalıklarına işaret edebiliyor. Özellikle de günlük hayatın yoğunluğu içinde gözden kaçırılan bu belirtiler çoğu zaman önemsenmese de ciddi bir hastalığın habercisi olabiliyor. Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatma Şen, kadınlarda görülen 6 kanser belirtisini anlattı.

1-Güçsüzlük ve halsizlik

Her ne kadar dinlenseniz ya da düzenli olarak uyusanız da kendinizi sürekli yorgun ve halsiz hissediyorsanız bir uzmana başvurmakta yarar vardır. Çünkü vücudun verdiği bu tip yorgunluk belirtileri birçok kanserin ilk belirtileri olabilir. Bu durumda yapmanız gereken yorgunluk dışında gözlemlediğiniz diğer semptomları doktorunuzla konuşmaktır. Zira açıklanamayan halsizlik görmezlikten gelinmeyecek kadar önemli bir sorundur.

2-Beklenmedik kilo kayıpları

Eğer bir kadın normal şartlarda olduğu kilonun altına düşmeye başlarsa bu durum mutlaka ihmal edilmemeli. Çünkü ani görülen kilo kayıpları, iştahsızlık, az yediği halde hemen doymak özellikle yumurtalık kanserinin önemli bir belirtisidir. Açıklanamayan kilo kayıpları aynı zamanda kanser olmasa da tiroid gibi hastalıkların habercisi olabilir.

3-Nefes almada zorlanma

Akciğer kanserinin ilk belirtilerinden biri de nefes darlığıdır. Bu durum başlarda hayatı olumsuz etkilemese de zamanla ilerleyerek hastaların günlük yaşamlarını dahi etkilemeye başlar. Örneğin birçok akciğer kanseri hastası, merdiven çıkarken bile nefesinin tıkandığını, nefes alamadığını ve göğsünün sıkıştığını hisseder. Böyle durumlarda kişi, mutlaka bir doktora görünmelidir. Çünkü kişinin akciğer kanseri olması durumunda erken teşhis hayatını kurtaracaktır.

4-Şişkinlik

Söz konusu kadınlar olduğunda en önemli sorunların başında gelen şişkinliğe, karın ağrısı veya pelvik ağrı da eşlik ediyorsa bu durum, yumurtalık kanserinin habercisi olabilir. Şişkinlik problemini sürekli yaşamanız halinde mutlaka bir doktora görünmenizde fayda vardır.

5-Adet dönemi dışında kanama

Birçok kadın menopoz öncesinde yaşanan adet düzensizliğini normal karşılar. Ancak bu tip düzensizlikler ve anormal kanamalar kolorektal kanserlerin belirtisi olan gastrointestinal kanamalar da olabilir. Özellikle adet dönemi içinde ya da dışında görülen anormal kanamalar ve şiddetli ağrılar, kadınlarda en sık görülen rahim kanserinin belirtisi olabilir.

6-Memede değişiklikler

Her ne kadar bu konu üzerinde yeterli farkındalığa ulaşılmasa da meme muayenesi her kadının düzenli aralıklarla yapması gereken bir sağlık kontrolüdür.

11 Tem 2020 - 13:46 - Sağlık

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