Unutkanlık bir şiddet belirtisi olabilir

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. SalıchaGkıouler, insan yaşamının hemen her alanında görülebilen ve dünyada giderek artan şiddet sorununa ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Gkıouler, şiddetin strese karşı öğrenilmiş bir tepki olduğuna dikkat çekerek “Kişi, şiddeti bir çeşit stresle başa çıkma yöntemi olarak gözlemleyerek, model alarak ebeveynleri arasında yaşanan şiddete tanık olarak ya da şiddetin birebir hedefi olarak öğrenir. Tıpkı diğer davranışlar gibi şiddet de grup içerisinde karşılıklı iletişim esnasında taklit edilerek öğrenilir ve nesilden nesle öğrenilerek aktarılır” dedi.

“FİZİKSEL, DUYGUSAL VE SÖZEL”

“Şiddeti 3 kategoride ele alabiliriz. Bu kategoriler; fiziksel, duygusal ve sözel şiddettir” diyen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. SalıchaGkıouler, “Fiziksel şiddet; bireylere karşı cezalandırmak amacıyla fiziksel olarak her türlü zararı verecek yöntemlerin kullanılmasıdır. Başkasının vücut bütünlüğüne zarar veren, ona acı çektiren her türlü saldırı fiziksel şiddet olarak nitelendirilebilir. Aşağılayıcı sözler söylemek, isimler takmak, korkutmak, yeterli para vermemek, yapmak istemediği işlere zorlamak, yalnız bırakmak, suça yöneltmek, duygusal ihtiyaçlarını karşılamamak, reddetmek, sevgiden yoksun bırakmak, sürekli eleştirmek, tehdit, terk etmekle korkutmak gibi birçok durum duygusal şiddete girer” şeklinde konuştu.

“UNUTKANLIK ŞİDDETİN BELİRTİSİ OLABİLİR”

“Şiddet gören kişilerde bazı bedensel ve ruhsal belirtiler görülür. Bedensel belirtiler arasında vücudun çeşitli yerlerinde, çeşitli iyileşme derecelerinde incinmeler, çok sayıda somatik şikayetler, boşaltım şikayetleri (kabızlık, ishal), yeme bozuklukları, acil servislere çoklu başvurular, fiziksel durumuna uygun olmayan ilaç kullanımı, ilaçların aşırı dozda kullanımı görülür. Ruhsal belirtiler arasında kaygı, korku, depresyon, konsantrasyon güçlüğü, unutkanlık, çaresizlik, ümitsizlik, düşük benlik saygısı, intihar girişimi görülebilmektedir” ifadelerine yer verdi.