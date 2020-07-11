Şifa kaynağı Yazlık Ilıcası yeniden hizmette

Tarihi Roma dönemine dayanan, Osmanlı döneminde de şifa amaçlı kullanılan, 2013 yılında Gölcük Belediyesi tarafından aslına uygun, otantik bir mimari ile inşa edilen Gölcük Belediyesi Yazlık Ilıcası Termal Tesisi, koranavirüs tedbirleri kapsamında bir süre kapalı kalmıştı. Kapalı olduğu süre zarfında kapsamlı bir bakım ve revizyondan geçirilen tesis, dün tüm kullanım alanlarıyla hizmete başladı. Yazlık Ilıca Tesisleri’ne giriş ve aktivite ücretlerine de zam yapılmazken, 2019 yılı fiyatlarıyla hizmete devam edilecek.

BAKIM VE REVİZYON ÇALIŞMALARI

Yapılan bakım ve revizyon çalışmasında yıpranan fayanslar değiştirildi. Tavanlar boyanarak, aydınlatmaları yenilendi. Küçük olan soyunma dolapları büyütülerek daha kullanışlı hale getirildi. Havuz makine dairelerinde ve ana makine dairesinde kolektörler değiştirildi ve 2 kazan ilavesi yapıldı. Tüm kullanım alanlarının kirli olan yüzeyleri boyandı.

COVİD-19 İLE İLGİLİ TEDBİRLER ALINDI

Tesislerde koronavirüs salgını ile ilgili de tüm tedbirler alındı. Girişte tüm ziyaretçilerin ateşi ölçülerek ellerinin dezenfekte edilmesi sağlanacak. Havuz ve aktivite alanları dışında maske takılması zorunlu olacak. Hijyene önem verilecek ve her seans sonrasında tüm alanlar dezenfekte edilecek. Ayrıca ziyaretçilerin rezervasyon alarak gelmesi, yanlarında da kendi havlu ve terliklerini getirmesi istenecek. Yanında getirmeyenlere havlu ve terlik temin edilecek. Havuz su sıcaklığı 37 derece, ortam sıcaklığı ise 39 derece olacak. 09:00 – 23:00 saatleri arasında hizmet verecek.

TESİS HANGİ HİZMETLER YER ALIYOR?

Tesiste; bay ve bayan termal havuzlar, aile odaları, VIP aile odaları, saunalar, buhar odaları, masaj odaları, jakuzi, hamam, engelli havuzu, vitamin kafe, teras kafe, dinlenme ve gezi alanları bulunuyor.